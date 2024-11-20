聯黎部隊遭火箭彈攻擊4人傷　阿根廷退出及撤離維和人員

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，簡稱聯黎部隊）11月19日表示，部隊位於黎巴嫩南部的基地，當日遭到火箭彈攻擊，至少4名加納（Ghana）維和人員受傷，相信攻擊來自「非國家個體」（non-state actors）。 聯黎部隊又稱，同日共有3宗針對維和人員和設施的攻擊。



圖為2024年11月8日，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，簡稱聯黎部隊）發布圖片，稱部隊位於黎巴嫩南部的基地圍欄，遭以軍以挖土機等破壞。（UNIFIL/Handout via REUTERS）

聯黎部隊發言人Andrea Tenenti同日表示，已接獲阿根廷通知，將撤走該國部隊成員。他未披露阿根廷撤離原因，促媒體向阿根廷政府查問。

根據聯合國網站顯示，阿根廷是向聯黎部隊派遣維和人員的48個國家之一，目前共有3名維和人員在黎巴嫩。

圖為2024年10月13日，在距離聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，聯黎部隊）不足200米，發現疑屬黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的地道。（Reuters）

路透社報道，在過去兩個月，聯黎部隊已有20多人受傷，且基地設施屢次受損，部隊多次歸咎於以色列軍方。以色列否認蓄意攻擊，批評聯合國部隊為真主黨（Hezbollah）提供了人盾，呼籲部隊考慮自身安全撤離。不過，聯黎部隊已經拒絕。

部隊發言人Andrea Tenenti於19日也重申，近幾個月來遭到以色列國防軍（IDF）的蓄意攻擊，但部隊仍希望留下來，目前正盡最大努力修復一些陣地。