普京批准更新核政策：若俄羅斯遭襲擊或用核武器　即日生效

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）11月19日批准俄羅斯核威懾國家政策基本原則。文件稱，如果遭到核大國支持的常規導彈襲擊，俄羅斯可能會考慮使用核武器。該法令自簽署之日起生效。



根據俄衛網，文件稱：「為完善俄羅斯核威懾國家政策，現命令： 批准所附的俄羅斯核威懾國家政策基本原則。確保威懾潛在敵人，防止其侵略俄羅斯聯邦及（或）其盟友，是最高國家優先事項之一。俄羅斯聯邦的全部軍事力量，包括核武器，確保對侵略的威懾。」

文件指，俄羅斯核威懾國家政策具有防禦性質，「俄羅斯核威懾國家政策具有防禦性質，旨在將核力量潛力維持在足以確保核威懾的水平，並確保能夠保障國家主權和領土完整，能夠威懾潛在敵人，防止其侵略俄羅斯聯邦和（或）其盟友，以及若發生軍事衝突，能夠防止軍事行動升級並按照俄羅斯聯邦和（或）其盟友可接受的條件使之停止。」

根據文件，俄羅斯聯邦將核武器視為一種威懾手段，僅在迫不得已的情況下方可使用。

圖為2024年10月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會與記者會面。（RU Host Photo Agency via REUTERS）

文件強調，俄羅斯保留使用核武器的權利，以回應針對俄羅斯或其盟友使用大規模殺傷性武器的情況。無核國家在有核國家的支持下對俄羅斯聯邦或其盟友的侵略被視為聯合攻擊。俄羅斯可以在俄羅斯聯邦或白羅斯遭到侵略的情況下使用核武器，如果這種侵略對領土完整構成嚴重威脅。

文件指出，俄羅斯聯邦採取一切必要措施來減少核威脅。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯有權在本國主權和白羅斯主權受到威脅時動用核武器，任何無核國家在核大國的參與或支持下對俄羅斯的襲擊均將被視為聯合襲擊。

塔斯社報道，俄羅斯軍隊控制烏克蘭東部諾沃塞利德夫卡村莊（Novoselydivka）。