據報拜登批准向烏克蘭提供反步兵地雷　專家：威脅平民安全

《華盛頓郵報》11月19日引述美國官員報導，繼拜登允許烏克蘭使用美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS）攻擊俄軍後，即將卸任的總統拜登（Joe Biden）還已同意向烏克蘭提供反步兵地雷，以抵抗俄羅斯軍隊入侵。儘管烏方官員承諾不會在人口稠密地區部署地雷，但有武器控制專家表示，地雷仍會影響平民的安全。



美方官員指，這些反步兵地雷主要用以減緩俄軍入侵的速度。據稱，這種地雷是「非持久性」的，會在數天或數周內自毀，或耗盡電源而失效，以免傷及平民；還稱烏方不會在人口稠密地區部署地雷。美方早前已向烏克蘭提供了另一批殺傷性地雷。

自從俄烏戰爭開始以來，俄軍在前線大肆部署殺傷性地雷，對烏方收復領土造成了阻礙。

2024年10月30日，烏克蘭東部頓內茨克地區，一名烏軍士兵正在部署地雷。（Reuters）

俄羅斯昨日表示，烏克蘭使用ATACMS導彈攻擊了俄羅斯領土，但稱襲擊未造成傷亡或破壞；俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）同日批准俄羅斯核威懾國家政策基本原則，可能考慮使用核武器。