澤連斯基稱美國不能迫烏克蘭「坐着聽話」　馬斯克嘲：很有幽默感

在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱美國無法迫使基輔在談判桌上「坐着聽話」後，美國富豪、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）11月16日在社交平台X（舊稱Twitter）發文，嘲笑澤連斯基的言論。



2024年11月16日，烏克蘭總統澤連斯基在接受烏媒採訪時表示，美國不能讓烏克蘭在談判桌上「坐着聽話」。（央視新聞）

澤連斯基在一個訪問中表示：「我們是獨立的烏克蘭，在我看來，在這場戰爭中，我們的人民和我個人在與美國、與特朗普（Donald Trump，又譯川普）、與拜登（Joe Biden）、與歐盟領導人的關係中證明，對我們來說，美國不能逼我們在談判桌上『坐着聽話』。」

16日，馬斯克在社交平台X（舊稱Twitter）上，發文嘲笑澤連斯基：「他的幽默感真厲害！」

在訪問中，澤連斯基還表示美國可以作為調解方，但必須保持撐烏克蘭的立場。儘管候任總統特朗普身邊人士提出各類和平計劃，但就具體問題，烏方將只同特朗普本人討論。

澤連斯基還表示，俄方正在集結力量，準備對烏克蘭展開聯合襲擊。烏方為此做好應對措施，並加強防空系統。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普在美國華盛頓國會山莊會見眾議院共和黨議員。圖為Tesla行政總裁兼社交平台X（舊稱Twitter）所有者馬斯克（Elon Musk）出席會議。（Reuters）

特朗普15日在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）說，俄烏戰爭必須停止。

俄羅斯11日的一份聲明則指，美國認為澤連斯基「傲慢攬權」，正考慮以「合法」途徑取代他。