聯合國安理會加沙停火決議 再遭美國一票否決
撰文：王海
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英國媒體報道，聯合國安理會（United Nations Security Council）11月20日就一項加沙停火決議進行表決。由於美國投下擁有否決權的一票，決議未能獲得通過。安理會內其餘14個成員國均投票贊成。
據路透社報道，由15名成員國組成的聯合國安理會在一次會議上，就10名非常任理事國提出的一項決議進行投票，該決議呼籲「立即、無條件和永久停火」，並分別提出要求釋放人質。
最後只有美國投下反對票，並利用其作為常任理事國的否決權阻止了該項決議。
一位不願透露姓名的美國高級官員在投票前表示，美國只會支持包含明確要求立即釋放人質的停火決議。
這位官員表示：「正如我們過去多次重申，我們無法支持不包括立即釋放人質的無條件停火。」
據《紐約時報》報道，這份決議有確實要求釋放所有人質，但措辭表明只有在落實停火後才能釋放人質。
據路透社報道，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）2023年10月7日向以色列發動突襲，造成約1,200人身亡並俘虜250名人質。以色列其後發動報復，在加沙發動長達13個月的軍事行動，已造成接近44,000人死亡。
據《紐約時報》報道，自今輪以巴衝突爆發以來，聯合國安理會曾多次提出決議，而這已是美國第四次投票否決停火據議。
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