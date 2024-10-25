以巴衝突｜姊妹情深！妹妹被車撞倒　8歲姐姐赤腳抬她走2公里求診

在以哈戰火下加沙走廊殘破不堪，也讓人見證到鼻酸的一幕。一名戰地記者目擊，8歲女童肩上扛着被車撞受傷的妹妹，獨自在大太陽下赤腳走了一小時，只為了讓妹妹接受治療。



加沙8歲女童扛着受傷妹妹走2公里求醫。（X截圖 / @alkhairsea）

據《天空新聞》等外媒綜合報道，戰地記者記者哈穆達（Alaa Hamouda）於10月21日在加沙中部遇到這對姊妹，影片中可見身穿紅衣，約8歲的女童赤腳走在柏油路上，小小的肩膀上還扛着另一個孩子，看起來表情非常疲累。

原來扛在肩膀上的是她的5歲妹妹，左腳打着石膏無法行走。

哈穆達好奇停下腳步詢問她，為何揹着妹妹？8歲女童無奈表示「她被車撞了」，這時她已經徒步行走超過2公里，「我好累，我已經背她1小時了，但她不能走路，我再也走不下去了」、「我要帶她去Al-Bureij公園（Muntazah Al-Bureij），那裡有醫護人員」。

這一幕讓哈穆達看了於心不忍，決定開車載兩姊妹去找醫生。

上了車，5歲妹妹脫下外套，露出圓溜溜的大眼，模樣十分可愛。哈穆達問她，「你愛姊姊嗎？因為她背你」，妹妹默默地點了點頭。

到達目的地後，8歲姊姊再扛着妹妹離開，趕緊找醫生幫忙。

這對姊妹在加沙戰火下堅強地生活：（按圖了解）



加沙8歲女童扛着受傷妹妹走2公里求醫。（X截圖 / @alkhairsea）

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這段影片被上傳社交平台X之後，引發網友熱烈討論，有人表示看完影片都掉眼淚了，因為小姐姐的早熟懂事讓人感到非常不捨。而類似的悲劇不斷在加沙走廊上演，戰爭除了讓醫療崩潰之外，也造成許多戰爭孤兒。

據悉，自2023年10月7日戰爭爆發以來，加沙的死亡人數已超過4.2萬人，另有9.8萬人受傷。

而據聯合國最新報告，即便戰爭明天就結束，但對加沙走廊的破壞已難以估計，至少需花350年重建。

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