以巴衝突｜想念媽媽擁抱！加沙男童每晚睡在母親墓旁：感覺較安心

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）指出，以巴衝突導致逾4萬加沙居民死亡，死者約7成是婦孺。一名加沙的8歲男童近日受訪時表示，媽媽2個月前吸入毒氣過世後，他現在每晚都到離家約500米的墳墓前睡覺，因為這樣離媽媽比較近，感覺更安心。



8歲加沙男童每晚睡在媽媽的墳墓旁。（X截圖 / @TheNationalNews）

8歲加沙男童每晚睡在媽媽的墳墓旁。（X截圖 / @TheNationalNews）

《國家報》報道，8歲男童贊恩（Zain Mhanna）的母親薩娜，在以色列2個月前攻擊Nuseirat難民營後因吸入毒氣喪命，享年37歲。「我很想念媽媽的擁抱，所以我每天都在她的墳前睡覺」。贊恩指出，他親吻媽媽的墳墓時，感覺媽媽彷彿進入他的心中。

贊恩的父親約瑟夫（Youssef Mhanna）表示，家人最初發現贊恩不在家中時，心急如焚到處尋找，最後才在墓園發現他的身影。「他很黏媽媽，兩人就像共享同一個靈魂」。儘管許多人擔心贊恩睡在墓園時，會遭到以色列攻擊波及、或被野狗攻擊，但他堅持要這麼做，因為他相信媽媽會保護他。約瑟夫悲痛表示「我怎麼能把他和媽媽拆散」，不忍心阻止兒子去墓園。

儘管許多人擔心贊恩睡在墓園時，會遭到以色列攻擊波及、或被野狗攻擊，但他堅持要這麼做，因為他相信媽媽會保護他。（X截圖 / @TheNationalNews）

他的父親悲痛表示「我怎麼能把他和媽媽拆散」，不忍心阻止兒子去墓園。（X截圖 / @TheNationalNews）

他的父親透露妻子的死對贊恩影響很大，「我們試圖彌補他的傷痛，但是沒有人能取代媽媽」。（X截圖 / @TheNationalNews）

贊恩是家中的老么，對於母親過世感到難以釋懷。約瑟夫指出，由於妻子患有腎病，贊恩曾宣稱長大後要當醫生，治好母親的病。他透露妻子的死對贊恩影響很大。「我們試圖彌補他的傷痛，但是沒有人能取代媽媽」。

加沙衛生當局表示，以巴衝突於2023年10月發生後，已經有超過4.3萬巴勒斯坦人死亡、約10萬人受傷，逾3.5萬名兒童失去父母。

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