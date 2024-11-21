西方多國一度暫關駐基輔使館　烏克蘭：俄散播空襲假消息製造恐慌

俄烏局勢近兩日再度升級，因擔心俄羅斯將發動大規模空襲，美國和部份西方國家11月20日暫時關閉駐基輔大使館。烏克蘭當局表示，俄羅斯試圖透過在網路上傳播虛假訊息，藉訛稱大規模導彈和無人機襲擊，從而製造恐慌。



圖為2024年11月20日的烏克蘭基輔，面對俄羅斯攻擊期間，烏軍使用射燈搜尋上空的無人機。（Reuters）

烏克蘭發聲明稱，敵人無法用武力制服烏克蘭人民，只能採取恐嚇手段和對社會進行心理壓力的手段，期望民眾保持警惕和堅定。

路透社報道，美國政府消息人士稱，關閉大使館「與持續的空襲威脅有關」。美國國務院隨後表示，基輔大使館預計將於21日恢復正常運作。意大利和希臘大使館表示，他們也已關門。法國大使館仍然開放，但敦促其公民保持謹慎。

圖為2024年11月20日，美國駐烏克蘭基輔大使館關閉，以因應俄羅斯或對烏克蘭發動大規模空襲。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，傳播引發恐慌的假信息只會對俄羅斯有幫助，但警告人民仍須密切注意空襲警報。

中國駐烏克蘭大使館20日也發布通知，稱烏克蘭全境處於戰時狀態，安全形勢嚴峻。近日頻繁響起防空警報，空襲等安全風險升高。請中國公民暫勿赴烏，自願在烏境內的中國公民務必提高安全意識，做好安全防範及必要撤離準備，在防空警報響起後務必第一時間進入防空避險場所，杜絕麻痹思想、僥倖心理。