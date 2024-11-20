烏克蘭多地發空襲預警　跟隨美國　西班牙意大利希臘大使館關閉

意大利、希臘和西班牙三國駐烏克蘭大使館11月20日宣布，因面臨襲擊風險，使館於當天關閉。



西班牙駐烏克蘭大使館20日宣布，由於「烏克蘭各地遭空襲風險增加」，使館關閉，不提供服務。

根據《衛報》，基輔和其他某些地區已發布空襲預警，這種情況在白天經常發生，但由於美國、意大利、西班牙和希臘關閉大使館，民眾的警覺性因此更高。

美國駐烏克蘭基輔大使館11月20日發布消息稱，館方接獲關於基輔20日可能遭遇重大空襲的具體資訊，出於「高度謹慎」，大使館將關閉。

根據公告，美國駐基輔大使館20日建議美國公民準備好在空中警報響起時立即避難，緊急狀況發生時，遵循烏克蘭官員與急救人員指示。

美國多間媒體17日引述消息報道拜登政府已解除禁止烏克蘭使用美國長程武器攻擊俄羅斯領土的限制後，烏克蘭在俄烏戰爭踏入1000天、11月19日首次使用ATACMS導彈襲擊俄羅斯領土布良斯克州。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）19日亦批准俄羅斯核威懾國家政策基本原則。文件稱，如果遭到核大國支持的常規導彈襲擊，俄羅斯可能會考慮使用核武器。該法令自簽署之日起生效。