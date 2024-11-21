拜登迎82歲生日　美國史上最年長在任總統將由特朗普接力

美國總統拜登（Joe Biden）周三（11月20日）迎來82歲生日，並進一步提高了他作為美國歷史上最年長在任總統的年齡紀錄。



拜登剛結束為期六天的南美之行，周三並沒有安排公開活動。一名白宮官員告訴《國會山報》，拜登將與家人一起慶祝他的82歲生日。

拜登的家人、朋友和同事，包括第一夫人吉爾和前總統奧巴馬（Barack Obama）等紛紛在社交媒體上向拜登祝壽。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）也在X平台發文：「祝我親愛的朋友、我們非凡的總統拜登生日快樂。」

去過生日時，81歲的拜登在社交媒體Instagram上發了一個帖子，照片顯示，他的生日蛋糕似乎被大量燃燒的蠟燭給淹沒，表示：「謝謝大家今天的生日祝福。原來在你146歲生日的時候，你插蠟燭的地方已經用完了！」

78歲的特朗普（Donald Trump，又譯川普）到2029年第二任期結束時，將打破拜登的紀錄，以82歲零7個月的高齡成為美國最年長在任總統。（Reuters）

美國此前最年長的在任總統是列根（Ronald Reagan），他在77歲時完成第二個任期。

然而，拜登的最年長在任總統紀錄可能不會保持很長時間。在本月早些時候再次贏得總統大選後，78歲的特朗普（Donald Trump，又譯川普）成為了美國史上最年長的當選總統。到2029年，特朗普第二任期結束時，他將會打破拜登的紀錄，以82歲零7個月的高齡成為美國最年長在任總統。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

