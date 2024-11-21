G20峰會大合照不用等拜登？ 歡迎來到多極世界

很戲劇性的一幕。巴西里約G20峰會，領導人拍「全家福」，大家最後發現，美國總統拜登不見了。別忘了，G20峰會，可以說是全球最重要的一次峰會，這也是拜登最後一次出席G20峰會。



本文獲《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。



「拜登去哪了？」很多媒體都在發問。

我看到，在海外社交媒體上，有人就調侃說：

G20全家福，東道主巴西總統盧拉站中間，身旁是印度總理莫迪、南非領導人拉馬福薩、中國領導人以及土耳其總統埃爾多安……

第二排是法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨。

拜登遲到了，大家決定不再等他！

歡迎來到多極世界！

很戲劇性，但確實也是很有象徵性的一幕。

這一次，拜登真遲到了。

根據西方媒體的報道，拜登去和加拿大總理特魯多舉行會談，不知道是不是沒算好時間，反正，拍「全家福」的時候，他們兩人正在匆匆趕來的路上。

圖為2024年11月18日，G20 峰會在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，與會領袖合照。（Reuters）

美聯社就報道，當他們匆匆趕到現場時，發現「全家福」已經拍完，「姍姍來遲」的拜登和特魯多，還站在那裏觀望了一會。

哦，意大利總理梅洛尼也遲到了，也站在一邊觀望了一會。最後，拜登還摟着梅洛尼肩膀走了……

嗯，要多失望有多失望，要多尷尬有多尷尬。

如果是以往，美國總統遲到，大家可能確實還會多等一會。畢竟，全世界都知道，美國不一般，G20峰會，怎麼能缺少美國呢？

那這次里約G20峰會，要麼，拜登和特魯多遲到時間確實太久了，大家實在等不及；要麼大家覺得，已經等了一會，確實沒必要再等。

當然，美國官員的解釋，這是「後勤問題」，是你們「全家福」照片拍得太早，拜登還在路上沒趕到呢。

總之，是你們拍照時間不對的原因，即便不是，也是你們交通堵塞的原因。

在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）峰會2024年11月19日安排拍攝領導人大合照。（Reuters）

這不由讓我想起了前幾天秘魯利馬APEC會議，最後也是領導人拍「全家福」，也是類似的戲劇性一幕。

「全家福」拍完，大家左看右看，發現還是少了一位。

誰呀？

日本首相石破茂。

這可是石破茂第一次參加APEC，這麼重要的合影場合，竟然就缺席了。

日本官員的解釋是，石破茂當天去了利馬郊外，弔唁日裔秘魯前總統藤森，哪知道在回來路上，遇到了嚴重堵車，緊趕慢趕，他還是沒能趕上合影。

如果說石破茂是第一次，多少沒經驗；但拜登可是老江湖，卻在最後一次G20合影中，犯了個常識性的錯誤。

APEC峰會：在2024年11月16日的大合照環節，日本首相石破茂因塞車未趕及參與（Reuters）

真不知道該怎麼說？

或許，這就是一個很偶然性的差錯，但連續的偶然性，背後何嘗沒有一點必然性。

為什麼其他國家領導人，尤其是新興大國領導人，都在現場呢？為什麼遲到的，偏偏就是美國、加拿大、日本領導人呢？

美國人遲到了，而且遲到了那麼久，那全世界真沒必要再等了。

這個世界，確實變了。