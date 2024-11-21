美國再次否決加沙停火決議　中方失望：美國使安理會權威下降

身為聯合國安理會常任理事國的美國11月20日動用否決權，否決聯合國安理會要求加沙停火的決議，中國常駐聯合國代表傅聰在會後表示失望，指美國的否決權粉碎加沙民眾的生存機會，將他們進一步推入絕望。



2024年11月21日，美國紐約，圖為中國常駐聯合國代表傅聰（中）在安理會表決上投票，贊成聯合國的加沙停火決議。（新華社）

巴勒斯坦代表氣憤捶枱

安理會除了美國外14個成員國均投票贊成加沙實現無條件停火。傅聰在安理會表決後的解釋性發言中說，中方對表決結果非常失望。美國的一再否決，使安理會和國際法的權威降到歷史最低點。

他還指出，圭亞那、阿爾及利亞等10個非常任理事國在決議草案磋商過程中展現了最大的誠意和建設性。中方呼籲美國認真對待作為安理會常任理事國的責任，不再消極迴避，不再刻意拖延，拿出對歷史負責的態度，支持安理會為立即停火、拯救生命、恢復和平採取一切必要行動。

在加沙停火決議草案再一次遭美國獨家否決後，巴勒斯坦常駐聯合國副觀察員巴姆亞在發言時氣憤得捶枱。他表示，國際社會不應就這樣「對巴勒斯坦人的死亡習以為常」。

2024年11月21日，美國紐約，圖為聯合國安理會對實現加沙停火表決。（新華社）

自2023年10月7日，哈馬斯突襲以色列以來，加沙地區已有逾4萬巴人死亡，安理會多次表決要求加沙實現停火，但最終都未獲通過。