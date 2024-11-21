真主黨已審視停火提案待回應　美特使將往以色列溝通

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人卡西姆（Naim Qassem）11月20日表示，真主黨已就美國提出的停火協議草案表達立場，該組織觀點與黎巴嫩政府一致，現在決定權掌握在以色列手中。美國總統特使霍希斯坦（Amos Hochstein）同日表示，與黎巴嫩的談判已取得進一步進展，將於同日稍後前往以色列，以確保停火實現。



2024年11月20日，以色列與真主黨衝突持續，黎巴嫩南部希亞姆（Khiam）竄起滾滾濃煙。（Reuters）

圖為2024年11月20日，黎巴嫩貝魯特民眾收看真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）的電視講話。（REUTERS）

卡西姆當天在電視講話中說，真主黨對達成停火的首要條件，是以色列停止對黎巴嫩的「侵略」並承諾尊重該國主權，以色列不應試圖在談判中強加條件。

他同時表示，真主黨不會因等待談判結果而暫停軍事行動，真主黨已做好應對持久戰的準備。如果以色列升級對黎巴嫩、特別是針對貝魯特的攻擊，真主黨將強烈回應，包括「攻擊特拉維夫市中心」。

談及戰後重建，卡西姆表示，真主黨計劃與黎巴嫩政府及友好國家合作，積極參與黎巴嫩重建工作。他又承諾，真主黨將為黎巴嫩選舉新總統發揮建設性作用。

圖為2024年11月20日，美國總統特使霍希斯坦（Amos Hochstein）到訪貝魯特，與黎巴嫩國民議會議長貝里（Nabih Berri）會談。（Reuters）

據黎巴嫩當地電視台報道，正身在黎巴嫩的美國總統特使霍希斯坦（Amos Hochstein）20日表示，已與黎巴嫩國民議會議長貝里（Nabih Berri）就停火協議草案討論，並取得新進展。他將在當天晚些時候訪問以色列，與以方討論停火提案。