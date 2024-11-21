朝俄簽署議定書　就開通兩國間直飛航線達共識

朝鮮和俄羅斯星期三（11月20日）簽署了政府間貿易經濟和科技合作委員會第11次會議議定書，就開通兩國間的直飛航線達成共識。



朝中社週四報導，朝鮮對外經濟關係部長尹正浩與俄羅斯自然資源與生態部部長科茲洛夫週三在萬壽台議事堂出席簽字儀式，代表朝俄雙方簽署上述議定書。

朝鮮媒體未公佈議定書具體內容，但據俄羅斯媒體報導，雙方就增加包機航班、在朝設立俄語教育中心等事宜達成共識。科茲洛夫說，將開通俄羅斯大城市和朝鮮之間的直飛航線。

金正恩訪俄：2023年9月12日，金正恩會見俄羅斯自然資源部部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）（影片截圖）

據報，今年1月至9月，俄羅斯與朝鮮之間的遊客數量超過5000人次，其中70%以上乘飛機出行。

科茲洛夫星期天（17日）率團抵達平壤，18日與朝鮮領導人金正恩舉行會面，21日已返回俄羅斯。

朝俄關係在金正恩去年9月訪問俄遠東與俄羅斯總統普京會晤後迅速升溫。朝鮮多次表達對俄羅斯入侵烏克蘭的堅定支持，普京今年6月時隔24年訪問朝鮮時受到平壤熱烈歡迎。朝俄雙方也簽署新的全面戰略夥伴關係協定，承諾將在任何一方遭受侵略時互相幫助。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

