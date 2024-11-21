英國研發電騙剋星「AI婆婆」　長氣嘮叨全天候擊退騙徒︱有片

世界各地電騙案件層出不窮，有時明知是騙徒電話也不勝其煩。英國科技公司Virgin Media O2 （簡稱O2）於11月14日推出AI人工智能軟件「AI婆婆Daisy」，替用戶與電信騙徒周旋，以長氣嘮叨且煩嫌的對話方式擊退對方。



Daisy是一位聊天機械人，能替用戶回覆來電，以不斷對答的方式糾纏電話騙徒，並使其感到厭煩而放棄行騙。她的形象是一名年長女性，而長者群體常常成為騙徒行騙的對象。

英國真人騷《Love Island》嘉賓Amy Hart與「AI婆婆」Daisy合作，揭露電信詐騙者的手段，並幫助Virgin Media O2 客戶扭轉局面。（virginmediao2.co.uk）

「當他們忙着跟我說話時，他們不可能欺騙你，讓我們面對現實吧，親愛的，我有足夠的時間。」戴着眼鏡、一頭銀髮的Daisy自我介紹道。

O2結合了各種AI模型，使Daisy說話如同真人；還請來了YouTube知名電騙揭露者Jim Browning，用多宗電話詐騙錄音來幫助訓練Daisy。她可以在全球即時檢測並回應詐騙電話，還曾讓眾多騙徒單次通話長達40分鐘。Daisy 的對話內容十分多元豐富，如家庭、織衫嗜好，到隨口作出來的戶口號碼等。

這款AI婆婆最大的優點是無需像真人般需要休息，可以從早到晚持續回覆電話，並藉着與騙徒對話，蒐集電騙集團的詐騙手法及資料，然後傳送給執法部門。

O2調查數據顯示，71%的英國人希望，能在騙徒嘗試向其親人騙錢時挺身而出；但53%的人表示不願意親手對付騙徒，原因是怕浪費時間。該科技公司表示，67%的英國人擔心成為詐騙犯的目標，22%則每週都會經歷詐騙。因此他們推出反電騙AI服務，以保護可能被騙的客戶。