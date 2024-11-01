取代真人模特兒　西班牙品牌Mango用AI模特兒加快推出廣告

人工智能（AI）可取代的人類工作又多了一項：模特兒。西班牙快時尚品牌Mango為了加快廣告活動，正在使用AI生成的模特兒取代一部份真人模特兒。



Mango的主要競爭對手包括Zara和H&M等品牌，這些快時尚品牌能迅速抓住時尚趨勢，生產價格實惠的商品。為了加強競爭力，Mango冀利用AI加快在不同領域的業務速度。

Mango行政總裁雷伊斯（Toni Ruiz）表示，正在減少使用一些真人模特兒，並使用AI生成的虛擬模特兒更快地展開廣告活動。這些虛擬模特兒在廣告內穿的也是在真實世界可以購買到的服裝。

Mango 青少年產品線 Sunset Dream 採用AI技術合成模特兒廣告圖像。（mangofashiongroup.com）

7月，Mango首次推出由AI生成的廣告活動青少年系列的限量版服裝線Sunset Dream；10月最新的AI廣告也以青少年為中心。Mango還考慮將此技術擴展至女裝與男裝產品線。

該技術通過拍攝該系列衣物的真實相片，用來訓練AI合成模型把真實的衣物合成在模特兒身上，產生圖像，最後由員工挑選和編輯。

據彭博社報道，Mango也利用AI設計時裝系列，在布料等方面提供靈感。

時裝品牌 Mango 於1984年在巴塞隆納成立，截至2023年營業額達31億歐元，其中33%的業務來自線上渠道，業務遍及120多個市場。（Reuters）

Mango官網表示，從2018年開始建構機器學習平台，至今已開發出超過15個不同平台，將AI應用在定價與客製化等價值鏈上。

AI正在推動價值2.5萬億美元的模特兒產業轉型，Mango 並非唯一使用AI的時裝品牌， Levi Strauss & Co.、Louis Vuitton 和 Nike 等品牌早已和AI模特兒公司展開合作。彭博社形容AI帶來的經濟效益「顯而易見」，因為它削減許多人工成本。