中國少年涉靖國神社石柱塗鴉後逃往香港　日本警取得逮捕令

根據日本警方調查，一名中國籍10多歲少年8月在靖國神社石柱上塗鴉，寫上「廁所」、「軍國主義」等字眼。東京警方11月21日以損壞器物和對禮拜場所不敬的指控，取得對少年的逮捕令。



根據共同網，該名少年案發數天前與其他幾人一同抵達日本，在新宿區內的酒店逗留。根據監控攝像頭拍到的畫面，少年8月18日晚上10時多爬上石柱基座，用類似黑色馬克筆的用具在石柱上寫下中文意為「廁所」的文字。

富士新聞網指，少年其後在中國社交媒體發布自己塗鴉石柱的相片，並與據信是其親戚的女子一起離開日本前往香港。警方相信少年是單獨犯案。

富士新聞報道，神社職員在19日凌晨4時左右發現石柱寫有「廁所」、「軍國主義」等中國字眼，於是向警方報案。警視廳的調查人員翻查閉路電視片段，發現在18日晚上10時左右有一名可疑人物在神社外的石柱基座上。此前，有網民在中國社交平台張貼塗鴉照片，並稱「之後會到香港」。

日本警方8月19日到東京靖國神社遭塗鴉毀壞的石柱取證。（FNN.JP 圖片）

而對於中國社交平台上的有關帖文，日本警方已着手進行調查。

靖國神社在6月1日亦遭人塗鴉，當時神社入口附近的石柱遭人用紅色噴漆塗上英文的廁所（Toilet）一詞。中國知名網紅「鐵頭懲惡揚善」之後6月初自爆是自己所為，甚至公開影片，其中可看到他在寫大字前，先向石柱撒尿。

警方以涉嫌參與損壞財物、不尊重禮拜場所為由，拘捕一名29歲、居住在日本的中國男子姜卓君，並通緝2名已經離開日本的中國籍男子。

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中國外交部曾在6月初表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日方應切實信守、正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。當局同時提醒在外國的中國公民遵守當地法律法規，理性表達訴求。