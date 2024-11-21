英國前副首相彭仕國逝世　終年86歲

英國前首相貝理雅（Tony Blair）副手彭仕國（John Prescott）的家人11月20日表示，彭仕國逝世，享年86歲。他身患阿茲海默症（Alzheimer's Disease）多年未癒，其家人宣布這一死訊，指他的一生致力於努力改善他人生活，為社會正義而奮鬥。



彭仕國1970年步入政壇，1997年擔任貝理雅的副手，2007年卸任。貝理雅對他的離去感到震驚，坦言老搭檔是自己從政以來，見過最為才華出眾、忠心耿耿的人。

2017年5月22日，英國士嘉堡（Scarborough）彭仕國發表講話支持時為反對工黨。（Reuters）

彭仕國1938年5月31日出生在威爾斯，他的父親是一名鐵路號誌員，母親是一名傭人。號誌員通常是指在交通路口或斑馬線旁，使用手勢或訊號燈指示交通參與者的人員，以確保交通順暢和安全的專業人員。

他17歲時就在一艘豪華遊輪上擔任乘務員，還通過在船員間以拳擊為乘客提供娛樂。

儘管出身中下階級，他仍心懷遠大理想，從海中「上岸後」就讀牛津大學Ruskin College學院，1970年進入國會並一路晉升，1994年成為工黨副黨魁，最後幫助工黨在1997年的選舉中獲得勝利，上任副首相。

彭仕國上任後負責環境、交通和地區事務，包括幫助締約有關氣候變遷的《京都議定書》，這是首個具有法律約束力的溫室氣體減排條約。但在他執政的大部份時間中，都充當着貝理雅與繼任首相、時任財政大臣白高敦（Gordon Brown）之間的調解人角色。

彭仕國從政期間受不少非議，他因缺乏演講技巧而不斷遭受媒體與反對者的諷刺，例如讀錯字或出現語法錯誤。而在2001年競選期間，他在遭人投擲雞蛋時，揮拳還擊。

2008年9月21日，英國曼徹斯特，圖為英國前副首相彭仕國（John Prescott）在出席宣傳活動。（Reuters）

他還在2006年4月承認，與小自己24歲的秘書有着長期婚外情，數名女性還出面指控彭仕國有性別歧視行為，儘管如此，他的妻子Pauline仍然支持他。同年7月，他被曝光與美國富豪Philip Anschutz私下接觸，後者希望在倫敦開一間賭場。他因此遭到國會調查，但警方後來表示不會起訴他。