英國首席捕鼠大臣Larry與政治寵物牠們的神奇力量

英國早前的大選引發了一些可預見的新聞報導。對於像我這樣對動物歷史感興趣的人來說，最好的是看到投票站熟悉的寵物照片。這是最近的一個傳統，現在已牢牢地確立，事實證明對於必須等到民調結束才能進行嚴肅報道的新聞媒體來說，這一傳統很方便。



作者：英國劍橋大學地理學教授Philip Howell



政黨歸屬有時以顏色和玫瑰花結的形式表現出來，觀眾可以想像漢普郡（Hampshire）鄉村投票站外出現的一群獵狐犬象徵着鄉村保守黨的投票。但這些政治動物在很大程度上在政治和社會衝突時期提供了輕微的緩解。這裡有一種令人安心的政治連續性、一切照舊的感覺，以及令人愉快的英國怪癖。很難不微笑。

同樣的情況也適用於政治偶像Larry，這隻獲救的貓咪已經在唐寧街 10 號居住了十多年。Larry於 2011 年被時任首相卡梅倫（David Cameron）的孩子們收養作為寵物。但他已經變得更重要了。不僅因為他有公務和「內閣辦公室首席捕鼠大臣」的頭銜，還因為他在首相換屆期間始終保留在首相府。

Larry於 2011 年被時任首相卡梅倫（David Cameron）的孩子們收養作為寵物，至今已在唐寧街 10 號居住了十多年。(Getty)

卡梅倫在英國脫歐失敗後於 2016 年離任，但Larry繼續留任。Larry不再是個人財產，而是公務員，在文翠珊（Theresa May）的首相任期內恢復了自己的職責——儘管她更像是一個愛狗的人。

2016年，《衛報》想像郝爾彬（Jeremy Corbyn）成為首相的可能性，並模擬Larry焦慮地說：「我真正擔心的是，如果文翠珊呼籲提前大選而郝爾彬獲勝會發生什麼。我聽說他有一隻名叫 El Gato 的貓，我真的不想分享這個錯誤。我投票離開歐盟並不是為了得到一個西班牙室友。」但是，當然，這位煽動性的左撇子輸給了約翰遜（Boris Johnson）。

其他國家的寵物黨派傾向更為明顯。美國總統哈丁（Warren Harding）的大獵犬Laddie Boy（1919-29 年）被歷史學家海倫皮西爾（Helen Pycior）描述為「這片土地上的第一狗」。

Laddie Boy是忠誠和家庭的象徵，甚至對於沒有孩子的哈丁家族來說尤其如此。 「第一狗」的傳統得以保留。該傳統只被討厭狗的特朗普打斷，但又被拜登的德國牧羊犬重新恢復——首先是Major，然後是替代的小狗 Commander，不可否認，這並不是沒有問題，因為兩者都被證明是連續咬傷者。

美國總統哈丁（Warren Harding）的大獵犬Laddie Boy被歷史學家海倫皮西爾（Helen Pycior）描述為「這片土地上的第一狗」。(Library of Congress)

儘管發生過此類事件，而且它們有着悠久的歷史，但白宮的狗仍然是方便的公共關係資產。有時，就像羅斯福（Franklin D. Roosevelt）的Fala或尼克遜（Richard Nixon）的Checkers一樣，他們甚至可能挽救了政治生涯。當然，不喜歡狗顯然是可以生存的，但虐待狗可能會阻礙政治生涯，正如此前曾是潛在的特朗普競選搭檔的諾姆（Kristi Noem）那樣。

在大多數情況下，首席捕鼠大臣Larry似乎擺脫了這種政治剝削。追溯我們所說的這片土地上的第一貓的歷史充滿了困難，權力走廊中的貓名單往往與各個國家辦公室一起列出。但Larry的首席捕鼠大臣前輩至少可以追溯到 1924 年，當時有一隻名叫Rufus of England的貓，也被稱為Treasury Bill。

有意見認為，Larry身上有一種明顯的首相氣質。(Getty)

英國國家檔案館的Chris Day 指出了對政府明星貓的宣傳，以及作為貓科政府僱員，它們應該得到官方認可和獎勵的想法。最近的主要捕鼠大臣包括首相府的Wilberforce，牠服務於從希思（Edward Heath）的首相任期到戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的任期，以及特的繼任者Humphrey，從戴卓爾夫人的任期到貝理雅（Tony Blair）的時代。這些貓已經成為政治文化的一部分，將明星貓推崇為英國政治的核心。

令人驚訝的是，Larry現在已經看到了他的第六任首相，與卓慧思（Liz Truss）的 50 天相比，他感覺自己是一個真正的政治重量級人物。事實上，《倫敦旗幟晚報》（London Evening Standard）稱他為「過去 14 年政治動盪中的穩定人物」。

很明顯，他不僅僅是公務員：Larry身上有一種明顯的首相氣質。儘管有《衛報》的諷刺，Larry似乎凌駕於政治之上，在需要時揮舞旗幟並討好外國政要，但大多數時候都置身事外。

這隻曾經街頭打架的流浪貓偶爾會與外相官邸首席捕鼠大臣「帕默斯頓」（Palmerston）等競爭對手發生爭執，或者在一次著名的場合送走一隻非法闖入的狐狸。但是，就像王室一樣，Larry主要為順從的媒體提供更溫馨的數碼內容。

黨派之爭並非完全不存在：社會學家福特（Robert Ford）發表的一項研究表明，如果保守黨選民被告知前首席捕鼠大臣屬於戴卓爾夫人，他們會更喜歡他們，而工黨選民則更喜歡分配給貝理雅的貓。因此，即使是明星貓也不能免受光環和尖角效應（halo and horn effects）的影響。

（註：尖角效應是一類認知偏差：這一偏差導致一件事物某一個負面特徵導致人們對其它特徵的判斷產生負面偏差；這一偏差和光環效應正好相反，光環效應中一件事物某一個正面特徵導致人們對其它特徵的判斷產生正面偏差。）

但目前首席捕鼠大臣的化身無疑意味着政治動盪時代的穩定。Larry的非官方社交媒體動態曾經提醒全世界，他的執政時間比任何政黨領袖都長。它作為政界最喜愛的貓科動物的地位似乎不會很快結束。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。