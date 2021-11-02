COP26｜從京都議定書到巴黎協定　歷屆氣候峰會結論與進度

《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）締約方大會第26次會議（COP26）10月31日開幕，各國希望訂立新減排目標，以減慢全球暖化。自1995年以來，締約國共舉行26次氣候峰會，以下為歷屆峰會的結論與進度：



1995年：UNFCCC成員國在德國柏林舉行第一次「締約方大會」（COP），他們同意UNFCCC提及的減排承諾不足以令他們達成目標。他們發聲明呼籲制定具法律約束力的減排目標，他們公布的《柏林授權書》（Berlin Mandate）為《京都議定書》（Kyoto Protocol）奠下基礎。

1997年：COP3在日本京都舉行，締約方制定《京都議定書》，它是首個具有法律約束力的溫室氣體減排條約。根據《京都議定書》，已發展國家須將溫室氣體排放量減少至平均比1990年的水平少5%，又設立制度來監察它們的進度。但《京都議定書》沒規定發展中國家，如包括中國和印度在內的排放大國去採取減排行動。

2001年：美國3月退出《京都議定書》，因為它不符合美國的「經濟最佳利益」。COP6的第二部分在德國波恩舉行，締約方就《京都議定書》的運作規則手冊達成廣泛的政治協議。

COP26：圖為11月1日，參加英國蘇格蘭格拉斯哥COP26的人士在會場外排隊。（AP）

2005年：《京都議定書》需獲至少55國家批准才可生效，而且這些國家的溫室氣體排放量加起來需佔全球溫室氣體排放量55%以上。《京都議定書》2005年2月獲俄羅斯議會認可、成功達到生效門檻，得以正式生效。

2007年：COP13在印尼峇里島舉行。各國代表同意制定一項具有約束力的新協議，並指應納入已發展和發展中國家。

2009年：COP15在丹麥哥本哈根舉行。各國沒根據COP13《峇里島路線圖》的提議來設立新減排框架，僅達成不具法律約束力的《哥本哈根協議》（Copenhagen Accord），它承認全球平均氣溫的升幅，不應比工業革命前的水平高多於攝氏2度。

COP26：圖為10月31日，法國巴黎有氣候運動人士示威，抗議各國採取的氣候措施不足。（Reuters）

2010年：在墨西哥坎昆舉行的COP16同樣未能設立具約束力的新減排目標。惟《坎昆協議》（Cancun Agreements）的綠色氣候基金（Green Climate Fund）能協助發展中國家適應並減輕氣候變化帶來的衝擊，同時亦制定目標，將全球平均氣溫上升幅度，控制在比工業革命前的水平高出攝氏2度之內。

2011年：中國、美國和印度拒絕在2015年前簽署具約束力的減排協議，在南非德班舉行的COP17陷入僵局。UNFCCC締約方同意將《京都議定書》的有效期延長至2017年。

2012年：俄羅斯、日本和新西蘭抵制不包括發展中國家的新減排目標，各國在卡塔爾多哈的COP18上，同意將《京都議定書》的有效期延長至2020年。

特朗普：圖為10月30日，美國前總統特朗普（中）與妻子梅拉尼婭（左）在亞特蘭大看棒球比賽時，參加支持癌症病人的活動。（AP）

2013年：COP19在波蘭華沙舉行。由發展中國家組成的七十七國集團（G77）和中國提出一個新的資助機制，以助脆弱國家面對由氣候變化造成的「損失和破壞」。已發展國家反對這機制，令G77代表憤然離席數小時。最終各方達成效力較弱的《華沙決議》( Warsaw Outcomes )，包括一本規則手冊，以減少砍伐森林和森林退化所致的排放量、以及一個機制，處理長期氣候變化影響造成的損失和破壞。

2015年：COP21通過《巴黎協定》（Paris Agreement），它是首個同時呼籲已發展和發展中國家作出減排承諾的全球協議。它要求簽署國制定自主國家貢獻目標（NDC、即減排目標），每5年需上調一次。簽署國承諾，會努力把全球平均氣溫升幅，控制在比工業革命前的水平高出攝氏1.5度。

2017年：時任美國總統特朗普（Donald Trump）批評《巴黎協定》不利經濟發展，並宣布美國將於2020年正式退出協定。

拜登：圖為11月1日，美國總統拜登在意大利羅馬出席G20峰會後，登機離開。（AP）

2019年：COP25在西班牙馬德里舉行。大會的公報並沒明確地呼籲各國根據《巴黎協定》來作出更多氣候承諾。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）形容COP25「欠缺雄心」，各國錯過一次機會。

2020年：新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，COP26延期舉行。

2021年：美國總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，令美國於2月重新加入《巴黎協定》。COP26於10月31日在英國蘇格蘭格拉斯哥開幕。