意大利盜墓賊被捕政府追回800萬歐元文物　2000年前公主骸骨曝光

意大利政府11月19日宣布查獲一宗盜墓案，2名商人涉嫌從一處新發現的伊特魯里亞（Etruria）古墓遺址盜竊總價800萬歐元（約6547萬港元）的文物。警方在調查中發掘出2口石棺，棺中骸骨可能是至少2000多年前的伊特魯里亞公主。



警方表示，這些文物包括多個甕、銅鏡、2口石棺和仍散發着香味的香水瓶等。疑犯是兩名當地商人，被指控涉嫌盜竊和贓物交易，可能被判處最高10年監禁。

2024年11月19日，意大利憲兵展示追回的伊特魯里亞遺址文物。（Reuters）

被盜墓地在意大利中部翁布里亞地區（Umbria）一處新發現的伊特魯里亞遺址，地點靠近另一處遺址，舊遺址2015年被一名農民發現。失竊文物在黑市上流傳，警方通過相片對比得知，這些文物與舊遺址出土物品很相似。

警方通過無人機空中攝影和電話監聽，鎖定案發的新遺址，地點在一名當地商人的私有土地上。這名商人就是疑犯之一，他們涉嫌非法挖掘古墓。

2024年11月19日，意大利憲兵展示追回的伊特魯里亞遺址文物。圖為墓地石棺中的骸骨，據說是一名伊特魯里亞公主。（Reuters）

政府在新遺址發現兩口石棺，據信是兩名伊特魯里亞公主的棺材，其中一個保留着骸骨。另有幾個甕、香水罐和骨製梳子組成的陪葬品。

伊特魯里亞（Etruscan Civilization，又譯伊特拉斯坎）時期是約公元前900年至公元前27年，主要在意大利中部地區的一個文明，後來被羅馬帝國征服。