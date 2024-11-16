歐盟警告特朗普關稅或重創歐美經濟　德國意大利將首當其衝

歐盟經濟事務委員（European Economic Commissioner）真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）警告，美國日益嚴重的貿易保護主義政策將對歐美經濟造成嚴重傷害，德國和意大利將首當其衝，成為主要受害者。



路透社11月15日報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日提出，將對所有進口美國的商品徵收10%或更高的關稅，而歐洲是美國的主要貿易夥伴。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓的君悅酒店與共和黨眾議院議員會面時發表講話。（Reuters）

真蒂洛尼同日在新聞發布會上表示：「歐盟和美國的經濟高度融合，使雙邊貿易關係成為一種穩定的經濟和政治力量。儘管存在貿易爭端和監管分歧，兩地在維護高標準、公平競爭和全球市場穩定方面擁有共同利益。」

他進一步指出，美國貿易政策若轉向保護主義，將對兩大經濟體造成嚴重損害。

圖為歐盟經濟事務委員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）。（歐盟官方網站）

真蒂洛尼指，作為歐盟貿易政策的主導機構，歐盟委員會將與下屆美國政府合作，推動「強而有力的跨大西洋議程」，以確保國際貿易渠道保持開放，同時提升安全性。

他特別提到，德國和意大利因對美國的出口規模最大，將在特朗普的關稅政策中首當其衝。關稅措施不但會加劇這兩國製造業當前的困境，還可能對美國自身經濟產生不利影響，推高通脹並引發一系列連鎖反應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

