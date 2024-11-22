世界最高與最矮女性會面　身高差逾152厘米

11月21日，健力士世界紀錄（Guinness World Records）迎來第20個「健力士世界紀錄日」。該組織邀請到世界上最高的女性和最矮的女性來到位於倫敦的總部。兩人首次見面，一個身高215.16厘米，另一個身高62.8厘米，相差超過152厘米。



健力士世界紀錄表示，來自土耳其的魯梅薩（Rumeysa Gelgi）身高215.16厘米，在2014年獲認證為「最高的女性」；而來自印度的喬蒂（Jyoti Amge）則身高62.8厘米，在2013年獲認證為「最矮的女性」。

這是魯梅薩首次來到英國，她和喬蒂在倫敦共同度過了難忘的時光。21日下午，兩人一起喝下午茶，進行長達數小時的交談，分享各自的生活經歷。

她們發現各自有許多共同愛好，都喜歡化妝、護理和美甲。

來自土耳其的魯梅薩和她的父母。（健力士世界紀錄網站）

魯梅薩患有全球僅有27宗的韋弗綜合症（Weaver Syndrome），一種令骨骼快速生長的遺傳性疾病。她必須使用輪椅行走，僅可以在助行器輔助下，短時間站立。儘管面臨身體上的種種挑戰，她一直努力克服缺陷積極生活，並為韋弗綜合症患者發聲。魯梅薩曾接受過家庭教育，現在是一名網頁設計師。

來自印度的喬蒂和她的父母。（健力士世界紀錄網站）

喬蒂小時候體型正常，隨着年齡增長，她的父母漸漸發現她的生長速度明顯慢於同齡人。後來醫生證實她患有軟骨發育不全症（Achondroplasia），也是一種遺傳性疾病，會導致其身高永遠停在一個固定水平。喬蒂的體重僅為5.4公斤，比出生時僅多4公斤。她目前是一位演員，曾經參演過《美國恐佈故事》（American Horror Story）等。