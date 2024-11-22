ICC向內塔尼亞胡發逮捕令　歐盟及西方多國支持允執行　美國反對

國際刑事法院（ICC）11月21日以涉嫌違反戰爭罪為由，對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、前防長加蘭特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領導人Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri發逮捕令。歐盟及西方多國表示尊重並承諾執行。但美國反對ICC的決定，並質疑程序錯誤。



圖為2023年10月18日，在荷蘭海牙國際刑事法院外，數百名親巴勒斯坦抗議者促調查以色列在加沙的行為。（Reuters）

白宮國家安全委員會發言人稱，美國拒絕接受ICC對以色列高級官員發出逮捕令的決定，認為檢察官急於尋求逮捕並促成此決定，美國對此「令人不安的程序錯誤」深表關切。

候任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，ICC的決定是個危險的笑話。現在是美國參議院採取行動，制裁這個不負責任的機構的時候。

圖為2023年10月12日，國際刑事法院（ICC）的首席檢察官卡里姆．汗（Karim Khan）受訪。(REUTERS)

愛爾蘭促各國協助ICC 杜魯多稱遵守國際法非常重要

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）則表示，ICC對內塔尼亞胡和加蘭特的逮捕令「不是政治性」，其裁決應該受到尊重和執行。

歐洲多國也支持ICC的決定，荷蘭外交部長Caspar Veldkamp對國會表示，荷蘭顯然尊重ICC的獨立性，不會與相關人士進行不必要的接觸，並將根據逮捕令採取行動。

瑞典外交部長斯蒂納加德（Maria Malmer Stenergard）稱，瑞典支持ICC的工作並保護其獨立性和完整性，執法當局會在瑞典領土逮捕相關對象。

瑞士聯邦司法辦公室表示，根據《羅馬規約》有義務與ICC合作，因此如果內塔尼亞胡、加蘭特等人進入瑞士，以及ICC提起引渡，就必須逮捕他們。

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）更認為，逮捕令是「極其重要的一步」，稱愛爾蘭尊重ICC的作用，且任何有能力協助ICC開展重要工作的人，都必須急切地配合。

意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）表示，將與盟友共同考慮如何了解決定並共同採取行動，強調支持ICC發揮法律作用，但需不涉政治性。意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）則稱，如果內塔尼亞胡踏足該國，將不得不逮捕他。

此外，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，遵守國際法非常重要，加拿大將遵守ICC的裁決。

圖為2024年11月21日，愛爾蘭總理兼統一黨（Fine Gael）領袖哈里斯(Simon Harris)，大選前在都柏林落區拉票。（Reuters）

法國認同ICC決定但拒談執行 奧地利指決定可笑但會執法

除美國表明反對ICC的決定，少數國家也態度保留。法國外交部發言人表示，認同逮捕令符合ICC的法規。但對於內塔尼亞胡踏足法國會否逮捕，發言人則拒絕回應，稱這一點在法律上很複雜。

奧地利外長沙倫貝格（Alexander Schallenberg）則指，ICC的逮捕令讓人難以理解，而且荒唐可笑，但作為《羅馬規約》的締約國，奧地利有義務執行逮捕令。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）的發言人稱，尊重ICC的獨立性，它是調查和起訴國際最嚴重罪行的主要機構。但恐怖組織哈馬斯與民主國家以色列，在道德上不應相提並論。英國仍然致力於推動停火，以結束加沙的毀滅性暴力。