G20峰會｜微妙的巧合？拜登錯過大合照時他在場　重影時卻消失

在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團峰會（G20 Summit）11月18日安排拍攝領導人大合照時，美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）都未有現身。外電有報道指拜登缺席大合照是為了避免與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同台。19日大會再安排拍攝領導人大合照時，拜登、杜魯多及梅洛尼都有出席，而拉夫羅夫則未有現身。



據英國《衛報》報道，拜登18日與杜魯多舉行雙邊會談後趕到現場，但為時已晚，其他領袖已經拍完合照離去。梅洛尼同樣錯過大合照，原因是她與拜登和杜魯多聚在一起。

有美國官員表示，由於後勤安排問題，大會在領袖未到齊的情況下已進行拍攝，他否認拜登是為了避免與俄羅斯外長拉夫羅夫同框而缺席。

這張大合照，是以里約熱內盧名勝糖麵包山（Sugarloaf Mountain）為背景。中國國家主席習近平站在前排中間位置，而拉夫羅夫則站在後排較顯眼處。

2024年11月18日，在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團峰會（G20 Summit）為領導人拍攝大合照，美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）因故錯過拍攝。紅框內是站在後排的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（G20 Brasil官方Flickr帳號）

大會19日再次安排為領導人拍攝大合照，前一日缺席的拜登、杜魯多及梅洛尼獲安排站在第一排靠近中間的位置。

2024年11月19日，在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團峰會（G20 Summit）再次為領導人拍攝大合照，在前一日缺席的美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）獲安排站在第一排，代表俄羅斯與會的外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則缺席。（G20 Brasil官方Flickr帳號）

弔詭的是，前一日有參與大合照的俄羅斯外長拉夫羅夫則沒有現身。美俄兩國這段微妙的「擦身而過」確實耐人尋味。