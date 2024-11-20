巴西提前發布G20聯合宣言　歐洲領導人不滿

消息人士透露，參與二十國集團（G20）峰會的歐洲領導人對G20峰會主席巴西總統盧拉（Lula da Silva）匆匆結束對烏克蘭問題的討論，並提前一天發布聯合宣言深感不滿。



路透社報道，G20聯合宣言通常在峰會結束時發布，但外交官透露，盧拉決定在星期一（11月18日）全體會議結束時批准聯合宣言文本，當時法國、德國和美國領導人都不在場。

一名歐洲官員形容盧拉的舉動「野蠻」，但他代表的國家最終決定尊重峰會東道主的決定。

三名出席峰會的巴西外交官告訴路透社，儘管歐洲領導人要求對俄羅斯發動烏克蘭戰爭採取更強硬的措辭，但巴西18日晚加快批准聯合宣言，以避免峰會在沒有最終聲明的情況下結束。

法國總統馬克龍當天晚上對記者說，聯合宣言是盧拉發布的，他認為宣言內容應對俄烏戰爭採取更加明確的立場。

德國總理朔爾茨在19日峰會結束後表示，G20公報沒有強調俄羅斯應對發動烏克蘭戰爭負起責任，他對此感到遺憾。

朔爾茨說：「G20沒有在措辭上明確俄羅斯的責任，所做的遠不足夠。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

