巴基斯坦宗派衝突不斷　再有車隊遇襲造成至少 38人死亡

巴基斯坦北部發生兩宗客車襲擊案，至少造成38人死亡，這是最近幾個月宗派衝突的又一宗事件。



巴基斯坦內政部長穆赫辛·納克維星期四（11月21日）接受當地電視台採訪時公佈上述傷亡數字。

法新社報導，遜尼派和什葉派穆斯林部落在西北部山區開伯爾—普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）已經斷斷續續戰鬥幾個月。多年來，宗派衝突導致該省庫拉姆區（Kurram，前半自治區）數百人喪生。

高級政府官員馬哈蘇德（Javed ullah Mehsud ）告訴法新社記者，星期四發生的襲擊案針對的是兩個在庫拉姆旅行的什葉派穆斯林車隊。他說：「死者數目上升至38個，兩次襲擊中另有11人受傷……初步報告證實，受害者包括六名婦女、幾名兒童和員警。」

事發在巴基斯坦西北部山區開伯爾—普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）。(Google Map)

他說：「大約有10名襲擊者參與這兩宗事件，他們從道路兩側不分青紅皂白地開槍。」

一名不願透露姓名的警官證實最新的傷亡人數。他說：「兩個車隊由大約40輛車組成，在員警的護送下行駛。」

新華社報導，截至目前，尚無組織或個人宣稱製造此次襲擊。

巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）、總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）分別發表聲明強烈譴責此次襲擊，並指示有關部門儘快逮捕襲擊者。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

