找獅子自拍被瘋狂撕咬 巴基斯坦男痛到狂喊：饒了我，辛巴｜有片
撰文：TVBS新聞網
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巴基斯坦近日傳出離譜事件，有名男子到友人家作客時、興奮地與友人飼養的獅子玩耍和自拍，沒想到下一秒就被獅子攻擊、手部更被狠狠咬住。
巨大的疼痛和驚嚇甚至讓男子在情急之下喊出「辛巴饒了我吧！」，所幸後續他被送醫治療、並無大礙。
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《每日郵報》報道，這一事件發生在巴基斯坦拉哈爾（Lahore），這名男子當時來到友人家拜訪，見到對方飼養的獅子便玩心大起，友人後續便將獅子從牢籠裏放出來。正當男子開心地與其互動、自拍時，獅子突然發狂、開始攻擊男子，甚至死死咬住他的手。
曝光的影片中，可以看到獅子接下來咬住男子的臀部，巨大的疼痛讓他發出令人毛骨悚然的尖叫聲。
這時另外2名男子試圖掰開獅子，但獅子的爪子仍讓男子在地板上痛苦地掙扎，甚至在情急之下開始像獅子請求饒命，哭喊着：
饒了我！辛巴！
所幸最終在3名男子的幫助下獅子終於鬆口，不過牠繼續在房間裏來回走動，嚇得受傷男子迅速逃離現場，據稱他的手臂出現傷勢，事件發生後不久便被送往醫院，但後續的復原狀況不得而知。
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