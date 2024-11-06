2中國公民巴基斯坦遭槍擊受傷　外交部：促巴方救治查案緝兇

11月6日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。路透社記者就兩名中國人在巴基斯坦遭槍擊一事提問。



毛寧表示，11月5日上午，巴基斯坦卡拉奇發生槍擊事件，兩名中國公民在事件中受傷，已經被送往醫院救治。獲悉事件之後，外交部啟動了領事保護應急機制，指導駐卡拉奇總領館開展了應急處置。「總領館第一時間派員赴醫院探望傷員，我們也敦促巴方全力救治傷員，抓緊查案緝兇，切實保障在巴中國公民的生命安全。」

「我們將繼續同巴方保持密切溝通，做好傷員救治、事件調查，以及在巴中國公民的安全保護等工作。」毛寧說。

巴基斯坦今年第3起針對中國人襲擊事件

今年在巴基斯坦已發生3起針對中國公民的襲擊事件。圖為中國與巴基斯坦國旗。（視覺中國）

據美國之音報道，巴基斯坦南部港口城市Karachi一家工廠的保安開槍打傷兩名中國公民，在開搶前雙方曾發生「激烈爭吵」相互扭打。事後，受傷二人被送往醫院，據說其中一人傷勢嚴重。

本次槍擊事件，是今年發生在巴基斯坦的第三起針對中國工人的襲擊事件。中國大使曾在一次研討會上批評在巴基斯坦頻頻發生的針對中國公民的襲擊事件，稱這些現象「不可接受」。而巴基斯坦外交部則回應稱，中國大使的說法「令人困惑」，不符合兩國外交傳統。