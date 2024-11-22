巴西大選政變未遂案調查出爐　博爾索納羅被控策劃政變、暗殺盧拉

巴西聯邦警察11月21日向最高法院提交的一份正式指控中表示，巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）及其政府數十名前部長和高級助手涉嫌一同策劃了一場政變，以求推翻2022年的大選結果。這一最終報告的出爐，也結束了近兩年針對博爾索納羅在否認大選結果的運動中所扮演角色的調查。



2023年5月3日，巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）離開寓所。（路透社）

路透社報道稱，2023年1月，在盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）贏得大選並就任巴西總統一週後，博爾索納羅的大批支持者在首都巴西利亞發動了一系列騷亂事件，許多抗議者當時聲稱，他們想要製造混亂，為其認為應當發生的軍事政變提供理由。

巴西警方早前逮捕包括博爾索納羅一名前顧問在內的5人，他們涉嫌在2022年年底策劃對時任當選總統盧拉的暗殺行動。據熟悉調查的警方消息人士透露，調查人員掌握了博爾索納羅知道這一計劃的證據。

對此，博爾索納羅在社交媒體上表示，調查人員和負責此案的最高法院法官「很有創意」，「做了法律沒有規定的一切」，並補充說，他將不得不仔細研究警方的正式指控。博爾索納羅的律師告訴路透社，其本人會在看過完整報告後再發表評論。

據報道，巴西警方針對博爾索納羅的這一正式指控，是對其2026年競選總統計劃的一個全新打擊。2023年6月30日，巴西高等選舉法院已判定博爾索納羅濫用政治權力和濫用媒體的罪名成立，禁止他在2030年前作為候選人競逐巴西聯邦、州級和市級選舉。不過，特朗普最近的勝選，鼓舞了這位有着「熱帶特朗普」之稱的巴西前總統及其盟友，他們試圖推翻法院的這一裁決。

2023年1月8日，巴西巴西利亞，前總統博爾索納羅的支持者包圍國會大廈，拒絕承認盧拉在大選中勝出。（Adriano Machado／路透社）

最高法院表示，預計將於下週把警方報告（具體細節仍保密）提交給國家總檢察長，後者將決定是否對博爾索納羅和其他36名被指控「密謀暴力推翻民主」的疑犯提起訴訟。警方表示，他們已根據搜查令、竊聽記錄、財務記錄和辯訴交易證詞提供了證據。

警方稱，陰謀者分工明確，一部分人負責散布選舉虛假信息，一部分人煽動武裝部隊參與政變，還有一部分人提供「煽動政變行動」的行動支持，以及法律支持和情報支持。

被指控者中，包括博爾索納羅政府的兩名前國防部長，其中一位是其2022年的競選搭檔、退役將軍內托；還有他的前國家安全顧問、退役將軍埃萊諾；前海軍司令桑托斯；以及前司法部長托雷斯。

此外，曾擔任巴西情報機構負責人的拉馬格姆，以及博爾索納羅所在的右翼自由黨領袖內托，也在聯邦警察的聲明中被列為被指控人。

除了內托和托雷斯的辯護律師表示，他們將等待警方的正式報告，然後再發表評論，其他被指控人員均沒有發表置評。

據路透社、美媒報道，當地時間11月19日，巴西警方逮捕了包括前總統博爾索納羅一名前顧問在內的5人，他們涉嫌在2022年策劃對當選總統盧拉的暗殺行動。

盧拉於2022年10月贏得大選，2023年1月1日就職。報道稱，上述暗殺策劃發生於2022年年底，即盧拉就職前不久。除盧拉外，暗殺的目標還包括巴西副總統阿爾克明和最高法院大法官德莫賴斯。

美媒介紹說，疑犯之一的退役將軍費爾南德斯，在博爾索納羅執政期間曾經是總統秘書處的「二號人物」。

巴西警方也確認，此案的主謀便是費爾南德斯，並發現他持有一份在總統府打印的「陰謀大綱」。根據繳獲的文件，疑犯原本計劃在毒殺或槍殺盧拉和阿爾克明後，讓國家安全顧問埃萊諾和前國防部長內托來領導國家，同時設想舉行一次新的選舉。

此案涉及到多名接受過特種部隊訓練的軍事人員。巴西軍方稱，相關人員被逮捕時身處里約熱內盧，但並未參與當地正在舉行的二十國集團（G20）領導人峰會的安保行動。

美媒的消息稱，博爾索納羅已向盟友表示，自己與上述暗殺策劃無關，「他判斷，這是疑犯未經其批准而擅自採取的行動」。博爾索納羅的兒子、巴西國會參議員弗拉維奧則在X平台上發文暗示，5名被捕疑犯沒有犯罪。

「殺人的念頭雖然令人厭惡，但這並不是犯罪。既然（暗殺）只是企圖，暗殺過程必須被一些超出行兇者控制範圍的情況打斷。這似乎並沒有發生。」弗拉維奧說。

巴西總統盧拉當地時間11月21日在總統府發表講話稱，他能活着是幸運的。他說：「殺死我和阿爾克明的企圖沒有成功，我們現在仍在這裏。」

2024年9月17日，巴西聖保羅州，圖為前總統博爾索納羅在獨立日抗議巴西最高法院。（Reuters）

2022年年底，作為退役軍官和極右翼政客的博爾索納羅在連任競選中輸給了盧拉，但從未承認輸掉大選。其支持者甚至一度闖入巴西的國會大廈、總統府和最高法院，試圖讓他重新掌權。

2022年10月的那場大選，對巴西來說影響深遠，近年來，巴西政治的兩極分化現象較為嚴重。2024年3月《美洲季刊》發文稱，當博爾索納羅此前被裁定八年內不得擔任公職時，抗議寥寥，即便博爾索納羅被逮捕，恐怕也難以引發大規模混亂。這些似乎都表明，巴西政治正「走向更平靜的水域」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

