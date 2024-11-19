G20峰會｜巴西總統發起「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」　逾80國支持

二十國集團（G20）領導人峰會正在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）11月18日在會上宣布，G20正式啟動「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」。包括中國在內，已有80多個國家表示支持。



圖為2024年11月18日，二十國集團（G20）領導人峰會在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與中國國家主席習近平握手。（Reuters）

圖為2024年11月18日，二十國集團（G20）領導人峰會在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ）、印度總理莫迪（Narendra Modi）與巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）寒暄。（Reuters）

工人出身的盧拉在峰會開幕式致辭時表示，飢餓和貧窮並非資源稀少或自然現象的結果，而是政治決策的產物。他強調，抗擊飢餓與貧困是當今世界重要議題，上述聯盟的成立，是建設更繁榮社會與和平世界的必要條件，符合聯合國2030年可持續發展目標，也有助於各國就扶貧等議題共商建議、制定政策與籌措資金。

這個由盧拉發起的聯盟，已得到非洲聯盟（African Union）和歐盟、多個國際組織、洛克菲勒基金會（Rockefeller Foundation）和蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）等支持。

據世界糧食計劃署（WFP）等國際組織發布的數據，2023年全球仍有約7.33億人面對飢餓問題。