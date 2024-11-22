效仿山梨縣？因應日本富士山亂象　靜岡縣提徵收進山管理費方案

根據日媒，日本靜岡縣政府21日向富士山當地政府及相關團體提出方案，在靜岡縣一側3處登山口實施夜間通行管制以及向登山者徵收3000至5000日圓「進山管理費」，作為防止包括通宵登頂在內危險行為和保護環境的措施。



根據共同網，縣政府在沼津市內召開的會議上稱：「為保護富士山和登山者，通過條例加以限制是有必要的」。

報道指，在靜岡縣一側，往年通常為7月10日至9月10日開山。根據方案，在此期間各登山口將根據登山所需時間設定夜間管制時間，如果沒有預訂山間小屋的住宿，最早從下午1時起實施管制。

日媒11月19日引述消息人士報道，靜岡縣政府打算效仿山梨縣，2025年夏天開始向進入富士山的旅客收取「入山管理費」，最低價格3000日圓（約152港元）。針對每條路線，考慮指定不同的登山時間限制。

根據日本電視台（日本テレビ），靜岡縣打算取代收取每人1000日圓（約50.65港元）的自願「富士山保全護協力金」，在縣內的富士宮口、御殿場口和須走口3條步道，分別收取每人3000、4000和5000日圓的強制費用。

靜岡縣還考慮實施夜間通行限制，分別在富士宮口下午4時、御殿場口下午1時和須走口下午3時開始限行至次日凌晨3時。每條登山路線的允許登山時間都不相同。

靜岡縣打算對進入富士山的三個入口，富士宮口、御殿場口和須走口的遊客，分別收取每人3000、4000和5000日圓的費用。（YouTube/ 日テレNEWS）

山梨縣2024年起收取每人2000日圓（約101.29港元）的通行費，並設定夜間通行限制和每日登山人數限制。

富士山共有4條登山步道，包括靜岡縣的3條，以及山梨縣的吉田口。