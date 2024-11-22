與歐盟就乳製品反補貼案磋商　中國發布調查有關新增項目問卷

中國商務部11月22日發布關於發放相關乳製品反補貼案新增項目調查問卷的通知。19日，調查機關與歐盟代表就有關新增項目進行磋商。



中國商務部8月21日發布2024年第34號公告，決定對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。調查機構11月5日收到申請人提交的「反補貼新項目調查申請書」。

在申請書中，申請人主張，除立案指控的補貼項目外，歐盟及其成員國政府還向歐盟相關乳製品產業（企業）提供13項其他補貼。

經初步審查，並依法考慮磋商中歐盟政府提出的主張，調查機關決定在本次調查中對以下新增補貼項目進行調查：

一、歐盟補貼項目

（一）農產品促進補貼項目

（二）歐洲擔保基金和農業擔保補貼項目

二、法國補貼項目

（三）農業擔保基金補貼項目

（四）法國農業保險補貼項目

（五）農業投資補貼項目

三、意大利補貼項目

（六）農業加工行業補貼項目

（七）「農業意大利」平台擔保基金補貼項目

四、丹麥補貼項目

（八）出口和投資補貼項目

五、荷蘭補貼項目

（九）廣泛天氣保險補貼項目

六、歐盟和成員國政府補貼項目

（十）委託或指示原乳行業低價提供原材料補貼項目

新增項目調查問卷分為《政府調查問卷》和《國外出口商或生產商調查問卷》兩類。

公告指，3家被抽樣公司應當按照要求填寫《國外出口商或生產商調查問卷》，本通知發出之日即為問卷發放之日，利害關係方應按要求在各問卷規定時限內如實填寫，並提交完整準確的答卷。如出現《中國反補貼條例》第21條規定的情況，調查機關可以根據已獲得的事實和可獲得的最佳資訊作出裁定。