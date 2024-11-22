與歐盟就乳製品反補貼案磋商 中國發布調查有關新增項目問卷
撰文：洪怡霖
出版：更新：
中國商務部11月22日發布關於發放相關乳製品反補貼案新增項目調查問卷的通知。19日，調查機關與歐盟代表就有關新增項目進行磋商。
中國商務部8月21日發布2024年第34號公告，決定對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。調查機構11月5日收到申請人提交的「反補貼新項目調查申請書」。
在申請書中，申請人主張，除立案指控的補貼項目外，歐盟及其成員國政府還向歐盟相關乳製品產業（企業）提供13項其他補貼。
經初步審查，並依法考慮磋商中歐盟政府提出的主張，調查機關決定在本次調查中對以下新增補貼項目進行調查：
一、歐盟補貼項目
（一）農產品促進補貼項目
（二）歐洲擔保基金和農業擔保補貼項目
二、法國補貼項目
（三）農業擔保基金補貼項目
（四）法國農業保險補貼項目
（五）農業投資補貼項目
三、意大利補貼項目
（六）農業加工行業補貼項目
（七）「農業意大利」平台擔保基金補貼項目
四、丹麥補貼項目
（八）出口和投資補貼項目
五、荷蘭補貼項目
（九）廣泛天氣保險補貼項目
六、歐盟和成員國政府補貼項目
（十）委託或指示原乳行業低價提供原材料補貼項目
新增項目調查問卷分為《政府調查問卷》和《國外出口商或生產商調查問卷》兩類。
公告指，3家被抽樣公司應當按照要求填寫《國外出口商或生產商調查問卷》，本通知發出之日即為問卷發放之日，利害關係方應按要求在各問卷規定時限內如實填寫，並提交完整準確的答卷。如出現《中國反補貼條例》第21條規定的情況，調查機關可以根據已獲得的事實和可獲得的最佳資訊作出裁定。
中國調查歐盟部份乳製品 歐盟訴諸世貿組織要求磋商中國商務部：對歐盟乳製品展開反補貼立案調查中國業界籲對歐盟乳製品作反補貼調查？商務部：將依法審查歐盟對華電動車反補貼調查 王文濤：中方將談判磋商至最後一刻