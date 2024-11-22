印度億萬富豪阿達尼被控賄賂　公司市值一天內蒸發2100億元

印度礦業集團阿達尼（Adani Group）創辦人阿達尼（Gautam Adani）因涉嫌行賄2.65億美元（約20億港元）而被美國檢察官起訴後，集團債券和股票嚴重受壓，旗下公司的市值在11月21日一天內蒸發270億美元（約2101億港元）。



過去五天，在孟買交易所（BSE）上市的阿達尼企業（Adani Enterprises） 的股價大跌接近25%。另一家公司阿達尼綠色能源（Adani Green Energy）也在這五天下挫超過28%。

阿達尼是世界上最富有的人之一，他和其他七名被告被控多項欺詐罪名。這包括同意向印度政府官員行賄，以獲得預計在20年內產生20億美元（約156億港元）利潤的合同，並開發印度最大的太陽能發電廠項目。

另外，阿達尼兄弟和阿達尼綠色能源前行政總裁賈恩（Vneet Jaain）的另一名高層在籌集超過30億美元的貸款和債券時，向貸方和投資者隱瞞有關的腐敗行為。

法庭記錄顯示，當局已向阿達尼和他的侄兒Sagar Adani發出逮捕令，檢察官計畫將這些逮捕令交給外國執法部門。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

