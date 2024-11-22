遊日注意｜福岡機場上調旅客服務費　2025年3月30日起生效

日本福岡機場的營運公司在11月22日宣布，由2025年3月30日起，上調國際線的旅客機場設施使用費（PSFC），與東京羽田等主要機場的水平看齊。



航空新聞網站《Aviation Wire》報道，負責福岡機場營運的福岡國際機場公司（FIAC）公布上調收費的決定，目前12歲以上的國際線旅客需要支付每人980日圓的PSFC；12歲以下兒童則收費490日圓。

不過由2025年3月30日發行的機票開始，費用就增至12歲以上的2530日圓、12歲以下則加至1260日圓。收費與羽田機場的大人2950日圓和兒童的1470日圓相近。

福岡機場（圖片來源：FB@福岡空港）

福岡機場在1999年5月20日國際線客運大樓投入服務時引入PSFC，並在2020年3月29日起向內陸線乘客徵收大人110日圓、兒童50日圓的同類費用，但不受今次加價影響。

至於乘坐國際航班抵達福岡、並在同日轉乘其他航班離開日本的乘客，將需要支付大人1260日圓、兒童630日圓的PSFC，有關費用都會一併加入機票價格內。

現時福岡機場的國際線客運大樓正進行擴建工程，預計在2025年3月29日完成。