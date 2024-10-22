日本福岡縣動物園袋鼠大合照　位位都是擺pose達人儼如偶像團體

位於日本福岡縣北九州市的「響動物樂園」（ひびき動物ワールド）10月20日上傳一張園內袋鼠擺拍的大合照到其社交平台，許多網民留言認為這張合照像極偶像團體的全家大合照，位位都是「擺pose達人」。照片在社交平台X已獲得超過1200萬的瀏覽量。



日本北九州市響動物樂園在其社交媒體帳戶分享園內袋鼠大合照：

據動物園官網介紹，響動物樂園在日本國內以自然飼育有袋類動物而聞名，園內飼養超過250隻袋鼠。

照片中可以看到14隻袋鼠擺出儼如偶像團體的企位。前排的袋鼠優雅地坐在地上，不約而同地將腳往中心舒展。後排的袋鼠則擺出望向遠方及望着前方鏡頭的姿勢。最後站在正中間的袋鼠展現出偶像團體主音一般的強大氣場。

日本網民認為袋鼠大合照彷如日本偶像團體的合照一般有氣勢：

響動物樂園在貼文笑指：「袋鼠是群居動物，但很少能夠看到他們擺出如偶像團體一般的姿態」。照片曝光後已獲得超過1260萬的瀏覽次數。