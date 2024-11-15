日本福岡縣10米高稻草哥斯拉震撼登場　展期至明年2月

日本福岡縣筑前町安之里公園近日有一座高10米的稻草哥斯拉拔地而起。從網民分享的照片可見現場畫面震撼，而這座宏偉的藝術品原來與今年榮獲奧斯卡最佳視覺效果獎的電影《哥斯拉-1.0》息息相關。



日本網民分享稻草哥斯拉充滿氣勢的照片:

日本共同網11月11日報道，從2015年開始，福岡縣筑前町的居民每年都會以稻草製成巨型稻草人，過去的作品有野豬和大佛等。

自2015年以來，福岡縣筑前町的居民每年都會以稻草製成巨型稻草人，過去的作品有野豬、零式戰鬥機和大佛等。（X@estoes_unrobo）

而今年因應當地購入電影《哥斯拉-1.0》拍攝使用的海軍戰鬥機實物大模型「震電」在當地的紀念館展出，所以選擇製作稻草哥斯拉。

據報道，稻草哥斯拉重約5.7噸，從頭到尾長約11.7米，由鋼筋和方形木材、竹子製成骨架，再用編織的稻草加工成外形。

這座稻草哥斯拉由當地長者、中學生等約300人耗時兩個月製作，將展出至明年2月下旬，並計劃在夜間舉行亮燈活動。

安之里公園親愛農場（安の里公園ふれあいファーム）

地址：日本福岡縣朝倉郡筑前町松延 60-7