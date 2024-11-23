特朗普掩口費案　法官無限期押後判刑

英國媒體報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），涉嫌偽造商業紀錄，向成人片女星支付「掩口費」的案件，紐約州法官宣布無限期押後判刑，並且允許特朗普的律師提出駁回此案的動議。



路透社11月23日報道，曼哈頓地區檢察官辦公室19日向負責本案的紐約州最高法院法官梅爾昌（Juan Merchan）表示，他們支持延後處理本案，直到特朗普完成4年總統任期。特朗普將於2025年1月20日宣誓就任美國第47任總統。

2024年5月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）的掩口費案續審，法庭素描顯示成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）作證時情況，以及法官梅爾昌（Juan Merchan）反應。（Reuters）

特朗普辯護律師則指，必須「立即」駁回此案。他們在給梅爾昌的信中寫道，讓候任總統面對刑事訴訟，將違反憲法賦予特朗普管治國家的權力。

梅爾昌23日無限期推遲特朗普掩口費案的宣判，並允許特朗普的辯護團隊在12月2日或之前提出駁回此案的動議。曼哈頓地區檢察官辦公室則須在12月9日或之前對駁回動議作出回覆。

特朗普今年5月底被裁定掩口費案中34項罪名成立，原定7月11日判刑，之後押後至9月18日，然後再押後到11月26日。按照法官的最新裁決，判刑將無限期延後。

2024年10月29日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）出席在賓夕法尼亞州Allentown舉行的競選活動。（Reuters）

特朗普的發言人表示，美國人民已明確表示希望特朗普重新執政，並掃除這些政治逼害案件。