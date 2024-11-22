Pam Bondi取代Matt Gaetz：司法部人選落馬　共和黨摑特朗普一巴

11月21日，八日前才剛獲得特朗普（Doanld Trump）提名為司法部長的「衰11」（與未成年少女發生性行為）嫌犯、原佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）宣布，為免他自己參議院任命過程的爭議打亂特朗普政府施政，決定不再角逐司法部長一職。

一直公開支持蓋茨到最後的特朗普，在同一天就馬上公布了新的司法部長人選，以曾經當過8年佛羅里達州檢察長的邦迪（Pam Bondi）取代蓋茨。與只有兩年私人律師行執業經驗的蓋茨不同，邦迪雖然是忠心「特粉」，但她有至少20年的檢控官經驗，從謀殺、販毒到教會性侵各種案件都處理過。在經驗上來看，不論政治立場，這位59歲的人選至少有足夠的資歷去壓住司法部的律師們。

換人之後，原本對於蓋茨抱持質疑立場的共和黨參議員們都紛紛對邦迪這個人選表示支持。

2024年11月14日，美國佛羅里達州，圖為蓋茨出席海湖莊園的晚宴。（Reuters）

國會共和黨人拒絕「表忠」

這次換人，突顯出十幾日前才贏得大選、聲勢一時無兩的特朗普依然控制不了華府的共和黨建制派。現年91歲、見慣華府百態的艾奧瓦州參議員格拉斯利（Chuck Grassley）在蓋茨落馬之後，更將這次特朗普的司法部長任命與克林頓（Bill Clinton）時代曾兩次換人才能通過司法部長任命作比較。

特朗普原本提名蓋茨的決定，本質上就是要在公開迫使國會山上的共和黨參議員們向特朗普表示「忠心」。

42歲的蓋茨不只沒有任何檢控官的經驗，其在佛羅里達州投身政壇幾乎也只是「靠父幹」（其父曾是該州州參議院議長），後在超安全共和黨選區「躺着贏」進入國會眾議院，任內毫無立法建樹，只在特朗普彈劾案、1月6日國會暴亂、共和黨議長選舉等場合搞政治表演，在共和黨內「神憎鬼厭」。再看看他多次召妓、「衰11」、參加吸毒派對、不當收受禮物等各種醜聞、司部法和眾議院內部調查，他的提名根本上沒有任何可取之處，唯一依靠的就只是「特朗普」的招牌。

如果共和黨參議員對於蓋茨的提名照單全收，又或者像特朗普建議般以「休會」方式讓蓋茨的任命可以不經參議院投票而確立，這將顯示共和黨控制的國會已沒有任何獨立於特朗普以外的意志－－簡單來說，就是國會山上西裝筆挺的共和黨議員們手中拿着的只是像皮圖章，任由白宮擺佈。

2018年，在一場討論學校安全的會議上，邦迪（Pam Bondi）坐在特朗普旁邊。（Reuters）

這次為了硬推蓋茨的任命，特朗普近幾日其實已經派出了同樣身為參議員的候任副總統萬斯（J.D. Vance）陪同蓋茨在國會山與共和黨參議員「一對一」見面，表面是遊說，實際是施壓。然而，最終萬斯和蓋茨也是鎩羽而歸。

其實，即使從特朗普勝選後的時間範圍來看，這已經不是共和黨參議員們第一次向特朗普表明他們有獨立意志。

由於長年和特朗普不和的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在1月的新一屆國會中不再尋求連任領袖一職，共和黨參議員們11月13日就舉行了領袖選舉。當時，特朗普雖然沒有明確點名他支持的是誰，但包括馬斯克（Elon Musk）在內的特朗普MAGA派親信投票前都紛紛公開支持佛州參議員斯科特（Rick Scott）。到最後，斯科特卻只得不足三分之一共和黨議員支持，在暗票的第一回合就被篩走，而共和黨人更選出了本來作為麥康奈爾左右手（黨鞭）的南達科他州參議員圖恩（John Thune），可算是在黑房中摑了特朗普一巴。

接下來，共和黨人還有多摑特朗普幾巴的機會。

11月19日，下任參議院多數派領袖圖恩在麥康奈爾旁發言。（Reuters）

輕輕的「一巴掌」不改共和黨「特朗普化」

首先，蓋茨的提名失守之後，萬斯已將注意力轉向推銷國防部長人選赫格塞思（Pete Hegseth）的工作上。44歲的赫格塞思只是個霍士新聞台（Fox News）主播，沒有軍官經驗、沒有大型機構管理經驗，只參加過國民警衛隊（曾派往阿富汗和伊拉克），一身極右紋身，只識反抗「覺醒主義」，從未顯示出對國防和軍事有何戰略意維。他獲提名後更被揭出他曾向一名指控他性侵的女性支付「封口費」換取對方不提告，而且在獲得提名前也沒有把此事細節告知特朗普的過渡團隊。

除了赫格塞思之外，特朗普還有至少兩個可能中箭落馬的內閣官員人選。一是獲提名為衛生及公共服務部長的「反疫苗」陰謀論者小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。二是獲提名為國家情報總監的前民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard），後者在夏威夷一個基於印度教的異類教派家庭長大，有相信陰謀論的傾向，而且曾發表被視為親俄的言論。

在蓋茨落馬之後，有共和黨參議員已經公開表明不會支持在烏克蘭立場上有猶疑的人選擔任國家情報總監。

2024年11月4日，美國前民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）出席在賓夕法尼亞州匹茲堡舉行的競選集會支持共和黨候選人特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

但回過頭來說，國會共和黨人即使掌摑特朗普，那一巴掌也只是輕輕一摑，用以表示共和黨的議員們手握實權、有獨立意志，並不是要反對特朗普和MAGA派。

此刻取代蓋茨而成為司法部長人選的邦迪，就是一個非常忠心的MAGA派。邦迪在特朗普投身政治前的2013年已經同特朗普有牽連。當時，她曾經收了一筆特朗普的政治捐獻，然後就「巧合地」不加入針對「特朗普大學」的一場欺詐官司。2016年，在共和黨建制派缺席的共和黨全國代表大會上，邦迪也曾領軍高喊「lock her up」（把她鎖起來）口號（按：指的是特朗普的民主黨對手希拉里）。2019年，邦迪退任佛州檢察長之後，她也曾參與特朗普兩次彈劾案的辯護。2020年大選之後，邦迪亦曾公開支持特朗普的選舉舞弊陰謀論。

就算是在特朗普的第一任期，以像邦迪這樣政治色彩濃厚的人物去當司法部長，還會是一個非常具爭議、非常反常的決定。但相比起幾乎一無是處、只有一個「忠」字的「衰11」嫌犯蓋茨，邦迪已算是一個共和黨議員們可以接受的「正常」人選。

蓋茨的落馬，顯示出共和黨建制依然有願意違背特朗普意志的人，但共和黨的特朗普化過程卻不會因此停下來。