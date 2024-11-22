北京加強與拉美國家關係　分析：填補特朗普孤立主義空缺

國家主席習近平在過去一周會晤多位拉美主要國家領導人， 11月20日更與巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）共同宣布，提升兩國關係為「攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體」。受訪學者分析，北京預期特朗普（Donald Trump）重新執政可能出現的孤立主義與全球領導地位真空，因此加強與拉美國家的關係。



在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）峰會結束後，習近平11月19日隨即前往巴西利亞，開始對巴西進行國事訪問，隔天在巴西總統官邸與盧拉舉行會談。

據外交部網站文告，習近平特別強調，中巴關係處於歷史最好時期。「今天，我願同總統先生共同宣布，將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，同時將共建『一帶一路』倡議同巴西發展戰略對接」。

他指出，中方願與巴西做相互成就的「黃金搭檔」，朝著構建人類命運共同體的目標邁進。

綜合《法新社》和《路透社》報道，盧拉向習近平提出，相信兩國關係不斷發展，「將超出所有人的預期，為兩國關係進入新階段奠定基礎」。他也期待習近平明年7月再次到巴西出席金磚國家峰會。

雙方在會談後公布兩國關於《攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體的聯合聲明》，並見證兩國簽署38項合作文件。這包括農業、太陽能、通訊和核能等領域，強化雙方每年超過1500億美元的雙邊貿易關係。

盧拉指出，兩國去年貿易額達到創紀錄的1570億美元，中國佔巴西全球貿易順差的一半以上。如今，兩國新簽署的貿易協定，將讓巴西高粱、新鮮葡萄、芝麻和魚粉進入中國市場，可望帶來價值4億5000萬美元的出口額。

中國國家開發銀行當天也與巴西國家經濟社會發展銀行，簽署50億元人民幣的貸款協議。此舉被視為是邁向擴大美元以外資金交易的第一步。

自金磚國家去年擴容以來，成員國重點討論使用美元以外的貨幣進行交易。

儘管盧拉去年拒絕加入「一帶一路」投資倡議，但在這次會談過後，兩國同意在「一帶一路」倡議與巴西的發展計劃之間，尋找「一加一大於二的協同效應」。協議內容包括工業現代化、生態轉型和「南美一體化路線」的相關措施。

其中，「南美一體化」旨在將巴西與秘魯錢凱港相連接，這項港口工程主要由中國出資。

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問，出席巴西總統盧拉（Lula da Silva）的歡迎儀式。（Reuters）

在會談後的記者會上，習近平再次強調，中巴兩國要繼續在聯合國、G20、金磚國家等多邊機制內密切協作，共同應對飢餓與貧困、地區衝突、氣候變化、網絡安全等傳統和非傳統領域安全挑戰，為世界和平和發展事業作出新的中巴貢獻。

他說，中國和巴西聯合發表關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，會同有關全球南方國家發起烏克蘭危機「和平之友」小組，要彙集更多致力於和平的聲音，為實現政治解決烏克蘭危機鋪平道路。

習近平也提到，對加沙衝突持續擴散深感憂慮，呼籲儘快實現停火止戰，落實「兩國方案」，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。

習近平11月13日起先後訪問秘魯、巴西，並出席亞太經合組織、G20峰會，期間除了與秘魯、巴西領導人舉行正式會談外，期間也與智利、墨西哥、阿根廷、玻利維亞等拉美主要國家領導人會晤，深化與拉美國家的關係。

由於美國正處於政權過渡時期，拜登（Joe Biden）作為「跛腳鴨」總統，最後兩個月任期內的影響力隨之削弱。分析認為，習近平這次出訪意在填補全球秩序中的真空。

2024年11月18日，在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團峰會（G20 Summit）為與會領導人拍攝大合照，美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）因故錯過拍攝大合照。（G20 Brasil官方Flickr帳號）

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國樞紐非常駐研究員宋文笛接受《聯合早報》採訪時指出，中國顯然認為，在特朗普就任美國總統後，全球領導地位的真空即將出現，其他國家正在逐漸遠離與美國明確結盟的立場，轉向更為等距的對沖策略。

他認為，近幾個月來，多國宣布有意加入金磚國家，無疑是這種轉變的一個明顯信號。北京正抓住這一時機，探索與這些國家重新建立或升級關係，包括拉丁美洲地區的國家。

台灣政治大學外交學系教授盧業中受訪時則進一步指出，從這次習近平與拉美國家領導人會晤所強調的內容來看，北京試圖透過強調多邊與公正的國際關係，與特朗普的孤立主義路線做出區隔，以強化與拉丁美洲國家的關係。

但他認為，中國受制於內部經濟問題，必然會影響在國際承諾上的兌現程度。

2024年11月16日，在秘魯利馬舉行的APEC峰會上，美國總統拜登抵達與越南國家主席梁強（後右）、韓國總統尹錫悅（前左）和馬來西亞總理安華（前右）準備大合照。（Reuters）

盧業中也提到，拉美國家跟美國的關係，不管是在地緣上面，或者是在經濟、市場的需求上，長期都保持著一定的緊密程度。 「換句話說，美中競爭在拉丁美洲的關係時，其實是站在不同的起跑點上」。

不過，特朗普11月18日證實，上任後將採取軍事行動驅逐非法移民。宋文笛認為，這對於美國在拉丁美洲的軟實力拓展，恐怕也不會帶來正面影響。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

