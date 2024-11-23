特朗普提名多個內閣人選　貝森特任財長　曾與索羅斯合作

美國候任總統特朗普（Donald Trump）繼續組閣，他在11月22日宣布提名宏觀對沖基金經理貝森特（Scott Bessent）掌管財政部。



路透社報道，特朗普在社交平台留言，稱提名貝森特成為美國第79任財長，並形容對方是全球最主要的國際投資者，以及地緣政治和經濟策略師之一。

貝森特目前未有回應消息，不過他一直推動稅務改革和放寬管制，刺激更多銀行貸款和生產能源。

圖為2024年8月14日，Key Square集團創辦人貝森特在北卡羅來納州舉行的共和黨競選活動上發表演說。（Reuters）

現年62歲的貝森特支持特朗普的關稅政策，亦曾為民主黨大金主索羅斯（George Soros）管理對沖基金。

另外特朗普同日亦公布多個提名，包括由眾議員德雷默（Lori Chavez-Deremer）出任勞工部長，期望她可以為美國勞工創造機會，同時擴大訓練和學徒制，推動工資增長及改善就業環境，以及將製造業帶回美國。

黃之瀚（Alex N. Wong）曾在特朗普首個任期時擔任國務院亞太局朝鮮事務副助卿。（美國國務院圖片）

特朗普又提到，曾擔任美國務院亞太局朝鮮事務副助卿的黃之瀚（Alex N. Wong）獲提名為副國家安全顧問，指在首個任期時，對方參與「特金會」的談判。而著名家庭醫生Janette Nesheiwat出任美國醫療總監、Dave Weldon則領導疾病控制和預防中心（CDC）。