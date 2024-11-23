特朗普提名多個內閣人選 貝森特任財長 曾與索羅斯合作
撰文：張子傑
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美國候任總統特朗普（Donald Trump）繼續組閣，他在11月22日宣布提名宏觀對沖基金經理貝森特（Scott Bessent）掌管財政部。
路透社報道，特朗普在社交平台留言，稱提名貝森特成為美國第79任財長，並形容對方是全球最主要的國際投資者，以及地緣政治和經濟策略師之一。
貝森特目前未有回應消息，不過他一直推動稅務改革和放寬管制，刺激更多銀行貸款和生產能源。
現年62歲的貝森特支持特朗普的關稅政策，亦曾為民主黨大金主索羅斯（George Soros）管理對沖基金。
另外特朗普同日亦公布多個提名，包括由眾議員德雷默（Lori Chavez-Deremer）出任勞工部長，期望她可以為美國勞工創造機會，同時擴大訓練和學徒制，推動工資增長及改善就業環境，以及將製造業帶回美國。
特朗普又提到，曾擔任美國務院亞太局朝鮮事務副助卿的黃之瀚（Alex N. Wong）獲提名為副國家安全顧問，指在首個任期時，對方參與「特金會」的談判。而著名家庭醫生Janette Nesheiwat出任美國醫療總監、Dave Weldon則領導疾病控制和預防中心（CDC）。