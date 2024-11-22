「通烏門」力保特朗普　接棒司法部長提名的Pam Bondi是誰？

美國前共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）性醜聞持續發酵，他11月22日宣布退出司法部長的提名程序，候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當即轉為提名前佛羅里達州司法部長Pam Bondi擔任新一屆政府的司法部長，大讚她履歷豐富，任內致力於打擊毒品和暴力犯罪，認為「她聰明堅強，將出色地勝任這份工作。」



Pam Bondi是佛羅里達州首位女性司法部長，她先是在坦帕（Tampa）擔任檢察官，之後升任並擔任州司法部長8年。她在司法方面較前霍士新聞主播蓋茨履歷豐富，亦是特朗普因「通烏門」受國會彈劾時，旗下辯護團隊中的一員，最後參議院因未通過彈劾投票，將特朗普無罪釋放。

Bondi還領導美國一個右傾智庫，幫助特朗普競選團隊為下屆政府制定政策，她早在2016年就與特朗普有聯繫，還在其首個任期內負責藥物濫用問題。

司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）曾兩度主理起訴特朗普，分別涉及特朗普機密文件案及干預2020年大選案，特朗普曾揚言上任後會「懲罰」負責他刑事案件的檢察官和法官。

2024年5月21日，美國紐約，圖為Pam Bondi在特朗普掩口費案後發表講話。（Reuters）

而Bondi則是在機密文件案中，起草支持特朗普文件的律師之一，文件中指史密斯是被非法任命的。這令負責案件的地區法官坎農（Aileen Cannon）駁回案件，司法部繼而決定上訴。而史密斯目前則因此深陷這宗官司傳他擬辭職了事，尚未知將如何收場。