美國高官：中國黑客正鎖定關鍵網路設施　為雙方潛在衝突作準備

美國高級網絡安全官員11月22日表示，中國正在美國的關鍵基礎設施資訊網絡（IT）部署力量，以便在中美可能發生衝突派上用場。



路透社22日報道，美國網絡司令部執行主任亞當斯基（Morgan Adamski）當日在維珍尼亞州阿靈頓（Arlington） 舉行的網絡戰安全會議中表示，與中國有關的網絡行動，旨在 雙方發生重大衝突時佔有優勢。

圖為路透社2017年5月13日拍攝的設計圖片，相中有人拿著一台手提電腦，而網路代碼則投射在他身上。（Reuters）

亞當斯基說，美國政府「在全球範圍內已開展同步活動，既有進攻性，也有防禦性，重點是削弱和破壞中國在全球範圍內的網攻行動」。

美國官員此前已經警告，與中國有關的黑客已攻破美國IT網絡，並為衝突發生時實施破壞性攻擊做好準備。

今年早些時候美國官員表示，中國黑客的活動包括取得美國關鍵網絡訪問權以實現潛在的破壞，例如操縱服務器機房的供暖、通風和冷氣系統，或破壞關鍵的能源和水控制。

美國參議員沃納（Mark Warner）21日向《華盛頓郵報》表示，一宗疑似由中國黑客針對美國電訊公司進行的網絡攻擊，是美國歷史上最嚴重的電訊黑客攻擊事件。

圖為2023年1月30日路透社拍攝的設計圖片，相中一片破裂玻璃背後，有一面中國國旗及美國國旗。（Reuters）

聯邦調查局（FBI）近日披露，這個代號為為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的網絡間諜行動，包括竊取通話記錄數據、攻破負責兩名總統候選人競選活動的高級官員通訊以及與美國執法有關的電訊信息。

FBI表示，他們與網絡安全和基礎設施安全局（CISA）正向黑客的潛在目標提供技術援助和訊息。

本文獲《聯合早報》授權轉載

