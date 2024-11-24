美國雌雄大盜奇招連環高買多間Lululemon　獲利逾百萬美元後落網

英國媒體報道，美國康涅狄格州（Connecticut）一對「雌雄大盜」瞄準連鎖品牌Lululemon的分店進行店鋪盜竊，累計貨值逾100萬美元（約780萬港元）。犯案累累的二人近日在明尼蘇達州落網，被控「在零售店舖有組織盜竊」罪名。



英國《衛報》11月23日報道，44歲男子Jadion Richards與45歲妻子Akwele Lawes-Richards14日在明尼阿波利斯—聖保羅都會區的一間Lululemon分店內被捕。

據報道，當時由於他們所在分店的警鐘響起，這對夫婦被店員攔下，兩人反指店員對他們持種族偏見，二人堅持沒有任何不法行為，其後獲得放行。這對夫婦其後在另一間Lululemon分店被捕。

（圖片來源：微博＠lululemon）

根據Lululemon調查員的估算，兩人在美國多地的Lululemon分店高買，所偷的貨值已接近100萬美元（約780萬港元）。

據調查指出，這對雌雄大盜自今年9月起在猶他（Utah）、科羅拉多（Colorado）、紐約及康涅狄格等多間分店先後犯下盜竊罪。

他們有多種犯案手法，譬如安排一人與店員聊天引開對方注意，然後另一人趁其不備將店內衣物塞進自己的衣服。

（圖片來源：微博＠lululemon）

有時一人會故意購買幾件平價貨，另一人則盜竊數件尚未拆除防盜器的貴重物品，然後雙雙離開店鋪。假如警鐘響起，手持平價貨的一人就會拿出收據給店員查看，另一人趁機逃之夭夭。