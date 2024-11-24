特朗普將上任　美媒：TikTok總裁周受資聯絡Elon Musk請教對策

《華爾街日報》引述消息人士指，社交媒體TikTok（抖音海外版）行政總裁周受資，近期曾聯繫獲美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名領導下屆美國政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk），以了解他對美國新政府及潛在科技政策的看法。



由共和黨控制的美國國會眾議院2024年4月20日通過總價值950億美元的立法計劃，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動。圖為國會大廈外的情景。（Reuters）

報道指，雙方尚未討論如何讓 TikTok 在美國繼續運作的明確方案。周受資已向中國母企字節跳動高層通報今次通訊情況，字節跳動高層對未來持謹慎樂觀的態度。

現任總統拜登（Joe Biden）4月24日簽署TikTok「不買就禁」法案，要求中國字節跳動9個月內（即下屆政府2025年1月上任前）出售旗下應用程式TikTok，否則TikTok將面臨禁令。TikTok之後入稟法院，指控美國政府違憲，該案9月16日開審，預料12月6日做出裁決。