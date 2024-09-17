TikTok 控美國政府「不賣就禁」違憲案開審　雙方陳述論據

TikTok和中國母公司字節跳動（ByteDance）控告美國政府「不賣就禁」法案違憲，案件9月16日在美國哥倫比亞特區上訴法院開審，3名法官組成的合議庭首日花逾兩個小時，聽取TikTok一方及司法部的論據。



圖為2024年9月16日，TikTok 和中國母公司字節跳動（ByteDance）控告美國政府「不賣就禁」法案違憲的案件開審。圖為TikTok的代表律師Andrew J. Pincus離開法院。（Reuters）

圖為2024年3月12日，有支持保留TikTok的議員在國會外發起集會，反對針對TikTok議案。（Reuters）

司法部代表Daniel Tenny重申美國政府立場，即中國企業擁有TikTok，或因此令中國政府獲取美國人民的個人資料，同時可秘密操控美國人通過TikTok消費的信息，從而構成國家安全威脅。他又稱，TikTok的演算法複雜，超出美國控制範圍，但可能被中國當局操控，構成嚴重安全風險。

代表TikTok和字節跳動的律師Andrew Pincus稱，美國政府並未證明TikTok實際上構成國家安全風險，且「不賣就禁」法案多方面違反了美國憲法，包括違反第一修正案對言論自由的保護，批評該法案史無前例、影響驚人。此外，如果該法規得到維持，將表明國會可利用國家安全為名，命令任何報紙或網站分拆業務。

但法官Douglas Ginsburg認為，此項法案與禁止外國擁有廣播許可證的法律內容相近。他也反問TikTok的律師，假設中美交戰，國會是否可以禁止外資擁有在美國運營的主要媒體。 另一名法官Neomi Rao則認為，TikTok的許多論點似乎希望法院將國會視為行政機構，而不是立法機關。

「不賣就禁」法案在國會獲壓倒性通過後，今年4月由總統拜登（Joe Biden）簽署成為法律。如果法律不被推翻，字節跳動必須於明年1月19日前，將TikTok在美國的業務分拆或出售，否則TikTok將在美國被禁制，影響約1.7億名美國用戶。

TikTok和司法部已要求法院在12月6日前做出裁決，以便任何一方在禁令生效之前，有機會訴諸美國聯邦最高法院。