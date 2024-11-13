特朗普當選｜TikTok禁令或暫停實施？ 團隊發言人：他將兌現承諾
撰文：聯合早報
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美國拜登政府4月曾限令中國科技公司字節跳動在2025年1月中旬前出售TikTok，否則TikTok將被美國全面封禁，特朗普（Donald Trump，又譯川普）當選美國總統給TikTok帶來一線希望。
美國《紐約時報》12日報道，特朗普在競選期間曾說封禁TikTok不是一個好主意。特朗普團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）受訪時說：「美國人民以壓倒性的票數再次支持特朗普當總統，賦予他履行競選承諾的權力。他將會兌現承諾。」
在美國擁有1.7億用戶的TikTok平台，對特朗普2024年的總統競選活動起很大的助推作用。
特朗普3月曾公開發表對TikTok改變立場的講話。大約同一時候，特朗普與美國億萬富豪投資者、共和黨金主Jeff Yass見過面，恰巧的是他擁有字節跳動的大量股份。然而，特朗普表示自己沒有和Jeff Yass討論有關字節跳動的事。
報道稱，特朗普2020年擔任總統時，曾試圖在美國禁止TikTok和迫使TikTok出售給美國公司。
美國總統拜登（Joe biden）4月簽署的一項聯邦法律規定，字節跳動最遲必須在2025年1月19日，也就是特朗普宣誓就職前一天，把TikTok出售給一間非中國公司，否則TikTok就會被禁止在美國運營。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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