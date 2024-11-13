特朗普當選｜TikTok禁令或暫停實施？　團隊發言人：他將兌現承諾

美國拜登政府4月曾限令中國科技公司字節跳動在2025年1月中旬前出售TikTok，否則TikTok將被美國全面封禁，特朗普（Donald Trump，又譯川普）當選美國總統給TikTok帶來一線希望。



美國《紐約時報》12日報道，特朗普在競選期間曾說封禁TikTok不是一個好主意。特朗普團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）受訪時說：「美國人民以壓倒性的票數再次支持特朗普當總統，賦予他履行競選承諾的權力。他將會兌現承諾。」

在美國擁有1.7億用戶的TikTok平台，對特朗普2024年的總統競選活動起很大的助推作用。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘出席晚會，他當晚宣布自己在2024年美國大選中獲勝。（Reuters）

特朗普3月曾公開發表對TikTok改變立場的講話。大約同一時候，特朗普與美國億萬富豪投資者、共和黨金主Jeff Yass見過面，恰巧的是他擁有字節跳動的大量股份。然而，特朗普表示自己沒有和Jeff Yass討論有關字節跳動的事。

報道稱，特朗普2020年擔任總統時，曾試圖在美國禁止TikTok和迫使TikTok出售給美國公司。

圖為2023年1月25日路透社拍攝的設計圖片，相中一片破裂玻璃背後有一個TikTok的標誌。（Reuters）

美國總統拜登（Joe biden）4月簽署的一項聯邦法律規定，字節跳動最遲必須在2025年1月19日，也就是特朗普宣誓就職前一天，把TikTok出售給一間非中國公司，否則TikTok就會被禁止在美國運營。

本文獲《聯合早報》授權轉載

