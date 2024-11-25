巴基斯坦反對派號召首都示威　當局拘逾4千名前總理支持者

巴基斯坦反對派號召11月24日在首都伊斯蘭堡（Islamabad）示威，要求釋放主要反對派領袖、前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）。 當局在民眾集會前，大規模逮捕超過4,000 名伊姆蘭汗支持者。伊斯蘭堡警方發聲明表示，根據法律規定，任何形式的集會都被禁止。



伊姆蘭汗的重要副手Ali Amin Gandapur，預計將率領最大的車隊進入伊斯蘭堡，他呼籲群眾加入。但在集會舉行前，當局以貨櫃堵截大部分主要道路，並部署了大批身穿防暴裝備的警察和執法人員阻截群眾。

東部旁遮普省（Punjab）的安全官員Shahid Nawaz 表示，警方已逮捕了 4000 多名汗支持者。其中包括5名議員。

伊姆蘭汗自去年8月被捕，涉腐敗、煽動暴力等多項控罪。 他和其領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）均否認涉及不當，稱指控是出於政治動機。