黎巴嫩遭空襲單日至少84死　真主黨炸特拉維夫等地還擊

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突持續，黎巴嫩衛生部11月24日指出，前一天多處遭到以色列空襲，造成至少84人死亡、214人傷，其中包括首都貝魯特至少29人遇難。真主黨24日發射至少340枚火箭彈、導彈及無人機反擊，目標包括特拉維夫的軍事設施。以色列救援組織表示，至少11人受傷。



圖為2024年11月24日，在以色列城市Rinatiya有建築物遭真主黨（Hezbollah）炮彈擊中受損。（Reuters）

以色列過去兩星期密集轟炸黎巴嫩，真主黨先前誓言將以特拉維夫為目標。於23日，黎巴嫩多處受襲，包括貝魯特至少29死、66人傷。黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikati）批評，這是以色列對美國停火提議的回應，是拒絕結束戰爭「直接、血腥的訊息」。

真主黨24日表示，曾向以色列南部阿什杜德（Ashdod）的海軍基地進行攻擊，並使用先進導彈和攻擊無人機，對特拉維夫的一個「軍事目標」進行了行動。

以色列軍方報告說，包括特拉維夫郊區在內，多個地區當日響起了空襲警報。以軍表示，攔截了部份朝以色列發射的炮彈。以色列陸軍電台（Israeli Army Radio）隨後報道，當日有340枚發射物自黎巴嫩射向以色列。

圖為2024年11月24日，在以色列佩塔提克瓦（Petah Tikva）遭真主黨（Hezbollah）炮彈擊中，一隻狗在現場被救出。（Reuters）

黎軍哨所受襲一名士兵死亡

以軍同日稍早時間公布，曾攻擊貝魯特南部的真主黨設施，包括藏身民用建築的指揮中心。黎巴嫩安全消息人士稱，襲擊摧毀了兩座公寓大樓。

黎巴嫩軍方則稱，南部城鎮阿米里亞（Al-Amiriya）一處哨所受襲，造成至少1名士兵死亡、18人受傷。以色列軍方表示遺憾並展開調查，強調是在與真主黨作戰，而不是黎巴嫩軍隊。

圖為2024年11月24日，歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）到訪黎巴嫩首都貝魯特一家醫院，並在場發表講話。（Reuters）

歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）24日表示，必須續向以色列政府及真主黨施壓，以促使雙方其接受美國擬出的停火提案。 以色列媒體報道稱，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下午召開了安全內閣會議。