涉殺害以色列拉比　阿聯酋3名疑犯被捕　伊朗否認涉案

以色列公民在阿聯酋失蹤後身亡，以色列政府11月24日表示，發現一名以色列拉比（rabbi）在阿聯酋（UAE）失蹤後被殺死。阿聯酋內政部同日表示，阿聯酋當局已逮捕了3名涉案疑犯。以色列當局稱，料很快可獲移交屍體，並認為疑犯是有目標性犯案。伊朗駐阿聯酋大使館已表示，伊朗不涉及此宗命案。



圖為2024年11月18日，以色列裔拉比科根（Zvi Kogan）在杜拜經營的雜貨店外拍照，並上載到社交媒體。（@dudikepler/viaREUTERS）

阿聯酋當局未提供疑犯更多細節，但表示將採取所有法律手段果斷應對，對任何威脅社會穩定的行為或企圖絕不手軟。

以色列前官員、利庫德集團（Likud party）成員Ayoob Kara表示，死者屍體在與阿曼（Oman）接壤的阿聯酋城市艾因（Al Ain）被發現，但目前尚不清楚他是否在當地遇害，Ayoob Kara並將矛頭指向伊朗。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稍早時間表示，事件是令人髮指的反猶太主義恐怖行為，以色列將盡一切努力，將疑犯繩之以法。

圖為2024年11月24日，以色列前官員Ayoob Kara身在杜拜，到死者科根（Zvi Kogan）在當地經營的雜貨店視察。（REUTERS）

以色列和摩爾多瓦雙國籍男子科根（Zvi Kogan）是一名猶太教正統派（Orthodox Judaism）拉比，他21日在阿聯酋杜拜失蹤，24日被發現死亡。以色列外交部表示，科根最後行蹤，相信是他在杜拜經營的猶太雜貨店。

路透社報道，科根是一名哈巴德（Chabad）運動領袖。該運動尋求與無黨派和世俗的猶太人或猶太教其他教派建立聯繫。據其網站稱，該組織在阿聯酋的分支機構為數千名猶太遊客和居民提供支援。